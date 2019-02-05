Прокуратура извинилась перед Солодкиными за обвинения

Александр Солодкин-младший вышел на свободу в июне 2017 года





Прокуратура Новосибирской области принесла извинения за суд по ряду статей над бывшим вице-мэром Новосибирска Александром Солодкиным-младшим и его отцом, бывшим советником губернатора Александром Солодкиным-старшим.







Копию письма из облпрокуратуры на имя Александра Солодкина-младшего в редакцию НГС прислал читатель. В этом письме говорится о том, что гособвинение приносит адресату свои извинения за «необоснованное привлечение к уголовной ответственности» по четырём статьям. Это «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», «дача взятки», «вымогательство» и «воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования».







По данным на сайте Новосибирского областного суда, эти статьи обвинения входили в число преступлений, за которые судили Александра Солодкина-младшего. Но в окончательный список составов, по которым облсуд признал его виновным, ни один из них не вошёл, следует из апелляционного определения на сайте Верховного суда.







Прокуратура уведомила Александра-Солодкина младшего о том, что он имеет право на компенсацию морального вреда





Прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Новосибирской области Анжелика Егорова, подпись которой стоит под обращением к Солодкину-младшему, подтвердила корреспонденту НГС, что письмо подлинное.







«Поскольку была не доказана его вина, поэтому мы принесли извинения, разъяснили право обращения в суд за возмещением морального вреда. <…> У нас закон предусматривает: даже если человек частично оправдан или в отношении него частично прекращено <…> уголовное преследование за непричастностью [к совершению преступления] или по иному [реабилитирующему] основанию, то <…> даже частично, всё равно он подлежит реабилитации», — пояснила корреспонденту Анжелика Егорова.







Она добавила, что аналогичное письмо с извинениями за одну из статей обвинения прокуратура направила и Солодкину-старшему.







Александр Солодкин, занимавший ранее должность вице-мэра Новосибирска, и его отец Александр Солодкин-старший были задержаны по подозрению в совершении тяжких преступлений ещё в феврале 2010 года и помещены в СИЗО. 2 ноября 2015 года Новосибирский областной суд признал Солодкиных виновными в нескольких преступлениях, включая участие в преступном сообществе, и назначил Солодкину-старшему 6 лет колонии общего режима со штрафом 1,2 миллиона рублей, а Солодкину-младшему — 8,5 лет колонии общего режима и 505 тысяч рублей штрафа.







17 июня 2016 года Верховный суд России смягчил приговор Александру Солодкину-младшему и сократил ему срок до 8 лет. Суд отменил приговор в части, касающейся обвинений в мошенничестве, в связи с истечением сроков давности. Александра Солодкина-старшего в тот же день освободили из-под ареста, так как свой срок он уже отбыл. А Александра Солодкина-младшего в сентябре этапировали в колонию Екатеринбурга. Позже он добился условно-досрочного освобождения и в июне 2017 года вышел из колонии.







Ещё до этого, в ноябре 2016 года, условно-досрочно освободился экс-руководитель Управления Госнаркоконтроля по Новосибирской области Андрей Андреев, который вместе с Солодкиными также проходил по уголовному делу о преступном сообществе.

