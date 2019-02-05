Прокуратура извинилась перед Солодкиными за обвинения
Теперь бывший вице-мэр Новосибирска и его отец могут требовать компенсации морального вреда
Прокуратура Новосибирской области принесла извинения за суд по ряду статей над бывшим вице-мэром Новосибирска Александром Солодкиным-младшим и его отцом, бывшим советником губернатора Александром Солодкиным-старшим.
Копию письма из облпрокуратуры на имя Александра Солодкина-младшего в редакцию НГС прислал читатель. В этом письме говорится о том, что гособвинение приносит адресату свои извинения за «необоснованное привлечение к уголовной ответственности» по четырём статьям. Это «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», «дача взятки», «вымогательство» и «воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования».
По данным на сайте Новосибирского областного суда, эти статьи обвинения входили в число преступлений, за которые судили Александра Солодкина-младшего. Но в окончательный список составов, по которым облсуд признал его виновным, ни один из них не вошёл, следует из апелляционного определения на сайте Верховного суда.
Прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Новосибирской области Анжелика Егорова, подпись которой стоит под обращением к Солодкину-младшему, подтвердила корреспонденту НГС, что письмо подлинное.
«Поскольку была не доказана его вина, поэтому мы принесли извинения, разъяснили право обращения в суд за возмещением морального вреда. <…> У нас закон предусматривает: даже если человек частично оправдан или в отношении него частично прекращено <…> уголовное преследование за непричастностью [к совершению преступления] или по иному [реабилитирующему] основанию, то <…> даже частично, всё равно он подлежит реабилитации», — пояснила корреспонденту Анжелика Егорова.
Она добавила, что аналогичное письмо с извинениями за одну из статей обвинения прокуратура направила и Солодкину-старшему.
Александр Солодкин, занимавший ранее должность вице-мэра Новосибирска, и его отец Александр Солодкин-старший были задержаны по подозрению в совершении тяжких преступлений ещё в феврале 2010 года и помещены в СИЗО. 2 ноября 2015 года Новосибирский областной суд признал Солодкиных виновными в нескольких преступлениях, включая участие в преступном сообществе, и назначил Солодкину-старшему 6 лет колонии общего режима со штрафом 1,2 миллиона рублей, а Солодкину-младшему — 8,5 лет колонии общего режима и 505 тысяч рублей штрафа.
17 июня 2016 года Верховный суд России смягчил приговор Александру Солодкину-младшему и сократил ему срок до 8 лет. Суд отменил приговор в части, касающейся обвинений в мошенничестве, в связи с истечением сроков давности. Александра Солодкина-старшего в тот же день освободили из-под ареста, так как свой срок он уже отбыл. А Александра Солодкина-младшего в сентябре этапировали в колонию Екатеринбурга. Позже он добился условно-досрочного освобождения и в июне 2017 года вышел из колонии.
Ещё до этого, в ноябре 2016 года, условно-досрочно освободился экс-руководитель Управления Госнаркоконтроля по Новосибирской области Андрей Андреев, который вместе с Солодкиными также проходил по уголовному делу о преступном сообществе.
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Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова (1), предоставлено читателем НГС (2)