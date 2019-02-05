Новосибирцы купили двухлапой собаке Монике коляску с огромными колёсами

Коляска поможет Монике передвигаться самостоятельно





Двухлапая собака Моника из Новосибирска получила инвалидную коляску — теперь собака будет опираться на неё передней частью тела.





Моника — подопечная новосибирского приюта «Защити животных», она вместе с сестрой Стешей появились в приюте в июне прошлого года. Они обе родились без передних лап — на улице их увидели прохожие и рассказали волонтёрам.





«Девочки всегда были очень общительными, все их любят. В сентябре Стешу забрали домой, а Моня так и осталась жить в приюте. У нас много собак без передней или задней лапки, но собаки и на трёх лапах прекрасно справляются. В случае с Моникой не получится обойтись без коляски, передвигаться самостоятельно ей сложно, поэтому мы ждали, пока ее рост закончится, чтобы заказать коляску», — рассказала корреспонденту НГС волонтер приюта Виктория Каратушина.





Стоимость одной коляски — 11 тысяч рублей, сегодня её доставили прямо из Санкт-Петербурга, деньги помогли собрать новосибирцы. Сейчас волонтеры и руководителя приюта учат Монику передвигаться на коляске самостоятельно. Пока она еще пугается, а из-за морозов нет возможности выгуливать собаку на улице.





«Моня привыкла скакать на задних лапах или ползать на животике, поэтому ей сейчас очень непривычно, что есть поддержка впереди в виде колёс, но мы обязательно научимся», — прокомментировала Виктория Каратушина.





Сейчас задача волонтеров и руководителя приюта — приучить Монику к коляске





Для Моники сейчас ищут хозяев. Хозяйка её сестры Стеши рассказывает, что эти животные ничем не отличаются от остальных.





«Людям просто нужно понимать, что это не инвалид — это абсолютно нормальная собака. Единственное, что нам пришлось сделать, — это купить детский матрасик, чтобы малышка могла комфортно спрыгивать с кровати. Мы спокойно уходим на работу, Стеша не скулит, не воет. Она привыкла, что мы уходим, но знает, что вернёмся. В нашей семье её очень сильно любят», — рассказала хозяйка собаки Стеши Ирина Аникина.





Ближе к лету у Стешы тоже появится коляска, пока собака не выходит на улицу.





Когда Монике и Стеше был один месяц, они попали в приют





Моника прежде ходила на задних лапах или ползала на животе





Недавно НГС рассказывал о том, как новосибирские ветеринары научили ходить собаку, которая потеряла все четыре лапы после обморожения.