В МЧС назвали реки, на которых будут взрывать лёд весной

В ведомстве уже начали готовиться к весеннему половодью

Спасатели уже выбрали места, где будут проводиться взрывы льда





В ГУ МЧС по Новосибирской области рассказали о подготовке к весенним паводкам.





Так, по информации пресс-службы областного МЧС, в регионах Сибири уже началась подготовка к весеннему половодью. Спасатели со ссылкой на гидрологов сообщили, что неблагоприятное развитие паводковой обстановки возможно в 7 сибирских регионах: Республиках Алтай и Тыва, Алтайском и Красноярском краях, Иркутской, Кемеровской и Новосибирской областях.





«Запланировано проведение распиловки льда и проведение взрывных работ. Места мы знаем, они уже определены.





Это затороопасные участки на малых реках Иня и Карасук. Здесь работы будут вестись в зависимости от обстановки, связанной с погодными условиями. <…> Работы эти запланированы и будут проводиться. Превентивные мероприятия связаны с недопущением подтопления населённых пунктов. <…> Взрывные работы будут проводиться в период с марта по апрель», — рассказал корреспонденту НГС начальник пресс-службы Главного управления МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.





В ближайшее время спасатели проведут масштабные тренировки для проверки готовности к реагированию и взаимодействию органов власти, профильных ведомств и экстренных служб, добавили в пресс-службе областного МЧС.



В прошлом году первые взрывы льда спасатели проводили 11 апреля. Тогда на реке Иня прогремело три взрыва.