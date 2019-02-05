В МЧС назвали реки, на которых будут взрывать лёд весной

В ведомстве уже начали готовиться к весеннему половодью

Спасатели уже выбрали места, где будут проводиться взрывы льда
Спасатели уже выбрали места, где будут проводиться взрывы льда


В ГУ МЧС по Новосибирской области рассказали о подготовке к весенним паводкам.


Так, по информации пресс-службы областного МЧС, в регионах Сибири уже началась подготовка к весеннему половодью. Спасатели со ссылкой на гидрологов сообщили, что неблагоприятное развитие паводковой обстановки возможно в 7 сибирских регионах: Республиках Алтай и Тыва, Алтайском и Красноярском краях, Иркутской, Кемеровской и Новосибирской областях.


«Запланировано проведение распиловки льда и проведение взрывных работ. Места мы знаем, они уже определены. 


Это затороопасные участки на малых реках Иня и Карасук. Здесь работы будут вестись в зависимости от обстановки, связанной с погодными условиями. <…> Работы эти запланированы и будут проводиться. Превентивные мероприятия связаны с недопущением подтопления населённых пунктов. <…> Взрывные работы будут проводиться в период с марта по апрель», — рассказал корреспонденту НГС начальник пресс-службы Главного управления МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.


В ближайшее время спасатели проведут масштабные тренировки для проверки готовности к реагированию и взаимодействию органов власти, профильных ведомств и экстренных служб, добавили в пресс-службе областного МЧС.


В прошлом году первые взрывы льда спасатели проводили 11 апреля. Тогда на реке Иня прогремело три взрыва

Прочтений: 638

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (2)2
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено