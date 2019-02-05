Авария с тремя иномарками парализовала движение по Октябрьскому мосту
Скорость машин в потоке не превышает 7 км/ч
Утром 5 февраля водители встали в глухую пробку на Коммунальном мосту в Ленинском районе Новосибирска — пробка растянулась почти на два километра.
Отметка о том, что на въезде на Коммунальный мост со стороны улицы Карла Маркса столкнулись автомобили, появилась в сервисе «Яндекс.Пробки» около 8:15.
«"Тойота" двигалась по Октябрьскому мосту в сторону "Восхода", впереди притормозил "Лексус", "Тойоту" занесло, и она столкнулась с "Ниссаном", который двигался во встречном направлении. "Тойота" по касательной зацепила "Лексус". Пострадавших нет. Движение на мосту затруднено во всех направлениях», — описали ситуацию аварийные комиссары «Альянс».
Согласно данным карты ЦУГАЭТ, из-за пробки оказалось заблокированным движение трамваев, автобусов и маршруток.
Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», затор растянулся почти на 2 километра, а скорость движения автомобилей в потоке не превышает 7 км/ч. В целом уровень пробок в городе в 8:50 оценивался на 5 баллов. Также заторы собрались на площади Труда, проезде Энергетиков, улицах Большевистской и Немировича-Данченко.
На днях в районе площади Маркса случилось несколько аварий с общественным транспортом — пассажиров высадили на улицу.
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Александр Сильченко
Фото предоставлено службой аварийных комиссаров «Альянс» (1, 2), скриншот yandex.ru/maps (2)