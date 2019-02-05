Авария с тремя иномарками парализовала движение по Октябрьскому мосту

Из-за аварии движение по Коммунальному мосту затруднено в обоих направлениях





Утром 5 февраля водители встали в глухую пробку на Коммунальном мосту в Ленинском районе Новосибирска — пробка растянулась почти на два километра.





Отметка о том, что на въезде на Коммунальный мост со стороны улицы Карла Маркса столкнулись автомобили, появилась в сервисе «Яндекс.Пробки» около 8:15.





«"Тойота" двигалась по Октябрьскому мосту в сторону "Восхода", впереди притормозил "Лексус", "Тойоту" занесло, и она столкнулась с "Ниссаном", который двигался во встречном направлении. "Тойота" по касательной зацепила "Лексус". Пострадавших нет. Движение на мосту затруднено во всех направлениях», — описали ситуацию аварийные комиссары «Альянс».





В аварии столкнулись три автомобиля





Согласно данным карты ЦУГАЭТ, из-за пробки оказалось заблокированным движение трамваев, автобусов и маршруток.





Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», затор растянулся почти на 2 километра, а скорость движения автомобилей в потоке не превышает 7 км/ч. В целом уровень пробок в городе в 8:50 оценивался на 5 баллов. Также заторы собрались на площади Труда, проезде Энергетиков, улицах Большевистской и Немировича-Данченко.





Скорость машин в потоке упала до 7 км/ч





На днях в районе площади Маркса случилось несколько аварий с общественным транспортом — пассажиров высадили на улицу.