Сибиряк задолжал 500 тысяч и попытался сбежать от приставов через окно

Приставы арестовали нераспакованный iPhone и два ЖК-телевизора должника





Судебные приставы пришли домой к новосибирцу с долгом в 500 тысяч — он попытался выпрыгнуть в окно, чтобы сбежать от приставов.





По информации пресс-службы УФССП, инцидент произошёл в Калининском районе города.





«Судебные приставы <…>, чтобы застать должника дома, решили наведаться к нему в вечернее время. Дверь открыли молодые люди, которые представились знакомыми должника. По их словам, сам гражданин здесь не проживает, а на время своего отсутствия разрешил им пожить в этой квартире. <…> неожиданно из ванной комнаты вышел мужчина, внешне подходящий под описание должника, который был крайне удивлен встречей с судебным приставом, и поспешил скрыться в дальней комнате», — рассказали в пресс-службе новосибирских приставов.





Зайдя в комнату, в которую забежал должник, приставы заметили, что мужчина стоит на подоконнике перед открытым окном в верхней одежде и домашних тапочках.





«Путем долгих переговоров судебному приставу <…> удалось убедить мужчину слезть с окна. Гражданин подтвердил, что он действительно тот самый должник, и через окно он намеревался сбежать от судебных приставов и от своих финансовых обязательств», — добавили в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.





В результате судебные приставы наложили арест на имущество новосибирца: нераспакованный iPhone, два ЖК-телевизора и другую бытовую технику.



Недавно стало известно, что сибиряк задолжал 165 тысяч рублей по алиментам — чтобы не выплачивать долг, он устроился на службу по контракту и уехал в Челябинскую область.