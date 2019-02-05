Сибиряк задолжал 500 тысяч и попытался сбежать от приставов через окно
По информации приставов, должник пытался выпрыгнуть в окно на втором этаже
Судебные приставы пришли домой к новосибирцу с долгом в 500 тысяч — он попытался выпрыгнуть в окно, чтобы сбежать от приставов.
По информации пресс-службы УФССП, инцидент произошёл в Калининском районе города.
«Судебные приставы <…>, чтобы застать должника дома, решили наведаться к нему в вечернее время. Дверь открыли молодые люди, которые представились знакомыми должника. По их словам, сам гражданин здесь не проживает, а на время своего отсутствия разрешил им пожить в этой квартире. <…> неожиданно из ванной комнаты вышел мужчина, внешне подходящий под описание должника, который был крайне удивлен встречей с судебным приставом, и поспешил скрыться в дальней комнате», — рассказали в пресс-службе новосибирских приставов.
Зайдя в комнату, в которую забежал должник, приставы заметили, что мужчина стоит на подоконнике перед открытым окном в верхней одежде и домашних тапочках.
«Путем долгих переговоров судебному приставу <…> удалось убедить мужчину слезть с окна. Гражданин подтвердил, что он действительно тот самый должник, и через окно он намеревался сбежать от судебных приставов и от своих финансовых обязательств», — добавили в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.
В результате судебные приставы наложили арест на имущество новосибирца: нераспакованный iPhone, два ЖК-телевизора и другую бытовую технику.
Недавно стало известно, что сибиряк задолжал 165 тысяч рублей по алиментам — чтобы не выплачивать долг, он устроился на службу по контракту и уехал в Челябинскую область.
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Александр Сильченко
Фото Густаво Зырянова