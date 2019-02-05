Сибиряк задолжал 500 тысяч и попытался сбежать от приставов через окно

По информации приставов, должник пытался выпрыгнуть в окно на втором этаже

Приставы арестовали нераспакованный iPhone и два ЖК-телевизора должника
Приставы арестовали нераспакованный iPhone и два ЖК-телевизора должника


Судебные приставы пришли домой к новосибирцу с долгом в 500 тысяч — он попытался выпрыгнуть в окно, чтобы сбежать от приставов.


По информации пресс-службы УФССП, инцидент произошёл в Калининском районе города.


«Судебные приставы <…>, чтобы застать должника дома, решили наведаться к нему в вечернее время. Дверь открыли молодые люди, которые представились знакомыми должника. По их словам, сам гражданин здесь не проживает, а на время своего отсутствия разрешил им пожить в этой квартире. <…> неожиданно из ванной комнаты вышел мужчина, внешне подходящий под описание должника, который был крайне удивлен встречей с судебным приставом, и поспешил скрыться в дальней комнате», — рассказали в пресс-службе новосибирских приставов.


Зайдя в комнату, в которую забежал должник, приставы заметили, что мужчина стоит на подоконнике перед открытым окном в верхней одежде и домашних тапочках.


«Путем долгих переговоров судебному приставу <…> удалось убедить мужчину слезть с окна. Гражданин подтвердил, что он действительно тот самый должник, и через окно он намеревался сбежать от судебных приставов и от своих финансовых обязательств», — добавили в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.


В результате судебные приставы наложили арест на имущество новосибирца: нераспакованный iPhone, два ЖК-телевизора и другую бытовую технику.


Недавно стало известно, что сибиряк задолжал 165 тысяч рублей по алиментам — чтобы не выплачивать долг, он устроился на службу по контракту и уехал в Челябинскую область.

Прочтений: 2833

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (10)10
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено