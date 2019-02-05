Военные устроили учения для связистов в сильные морозы

В занятиях приняли участие больше 200 человек

Учения проходили у всех связистов 41-й армии





Новосибирские военные связисты провели тренировку с использованием средств связи нового поколения — об этом накануне сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.





По информации пресс-службы ЦВО, в занятиях приняли участие больше 200 человек и около 50 единиц спецтехники.





«Военнослужащие организовали устойчивую связь по закрытым каналам с применением современных комплексов Р-149 АКШ-1 базе автомобиля КамАЗ-4320 и подвижных цифровых радиорелейных станций Р-419Л1 и Р-419ГМ, которые использовались как подвижные универсальные узлы связи», — сообщили в пресс-службе ЦВО.





В пресс-службе военного округа добавили, что во время занятий особое внимание уделялось созданию сети спутниковой радиосвязи для воинских подразделений. Учения проходили у всех связистов 41-й армии.





Справка: 41-я общевойсковая Краснознамённая армия является наследницей 41-й армии ВС СССР. В нынешнем виде существует с 27 июля 1998 года. В 1998–2010 годах армия входила в состав Краснознамённого Сибирского военного округа. С 2010 года — в составе Центрального военного округа ВС России. В 2011 году армия участвовала в учениях «Центр-2011». Штаб 41-й армии находится в Новосибирске.





В прошлом месяце военные сообщили, что в Новосибирской области сформируют отдельный батальон радиоэлектронной борьбы — об этом сегодня сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

