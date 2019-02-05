«Запретите нас всех»: новосибирские музыканты выпустили ироничную песню на острую тему
Исполнители вдохновились недавними запретами концертов
Новосибирская группа «Рви Меха Оркестр» выпустила новый сингл «Запрещёнка». В треке музыканты поют о том, что артисты получают популярность из-за запретов концертов, а не благодаря своему таланту.
«Короче, пацаны, такой парадокс — чем опальней артист, тем выше спрос», — заключают исполнители в последнем куплете.
Группа презентовала песню в социальных сетях 4 февраля, прикрепив к посту одноименный арт Артёма Лебедева.
В конце ноября группа выиграла Всероссийский конкурса молодых авторов-исполнителей.
В мае прошлого года группа «Рви Меха» записала кавер-версию песни Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий», а через несколько дней сняла пародию на скандальный клип этой песни. В пародийном клипе музыканты показали свою версию Аллы Пугачёвой, которая в оригинальном видео так и не развернулась лицом к зрителю.
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Маша Вьюн
Фото vk.com/rvimexa (1), Артём Лоскутов (2)