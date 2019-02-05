«Запретите нас всех»: новосибирские музыканты выпустили ироничную песню на острую тему

Исполнители вдохновились недавними запретами концертов

Музыканты опубликовали песню в своей группе «ВКонтакте»
Музыканты опубликовали песню в своей группе «ВКонтакте»


Новосибирская группа «Рви Меха Оркестр» выпустила новый сингл «Запрещёнка». В треке музыканты поют о том, что артисты получают популярность из-за запретов концертов, а не благодаря своему таланту. 


«Короче, пацаны, такой парадокс — чем опальней артист, тем выше спрос», — заключают исполнители в последнем куплете. 


Группа презентовала песню в социальных сетях 4 февраля, прикрепив к посту одноименный арт Артёма Лебедева. 


Публикация с песней уже собрала больше двух тысяч просмотров
Публикация с песней уже собрала больше двух тысяч просмотров


В конце ноября группа выиграла Всероссийский конкурса молодых авторов-исполнителей. 


В мае прошлого года группа «Рви Меха» записала кавер-версию песни Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий», а через несколько дней сняла пародию на скандальный клип этой песни. В пародийном клипе музыканты показали свою версию Аллы Пугачёвой, которая в оригинальном видео так и не развернулась лицом к зрителю.

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