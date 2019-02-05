Министр юстиции Эстонии призвал отказаться от проведения «Тотального диктанта»
Чиновник увидел в общественной акции «политические мотивы»
Министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу призвал отказаться от проведения «Тотального диктанта» в Таллине — пост об этом он разместил у себя на странице в Facebook.
По мнению Урмаса Рейнсалу, «мероприятие продиктовано не филологическими, а политическими мотивами»:
«Это не та новость, которой нужно радоваться, и вообще это не так невинно, как могло бы быть занятие классической чистотой русского языка. Мы в Эстонии должны сосредоточиться на том, чтобы сделать нашу систему образования эстоноязычной, а не на том, чтобы легитимизировать мягкую политику влияния России в отношении наших соотечественников. Разумно было бы отказаться от проведения этой акции в Таллине», — написал Рейнсалу в Facebook.
Чиновник посоветовал госучреждениям Эстонии оценить "связанные с этой акцией обстоятельства" и принять "необходимые меры в рамках своей конституционной компетенции".
О том, что столицей «Тотального диктанта» в этом году станет Таллин, стало известно 2 февраля — об этом организаторы акции сообщили на своей официальной странице во «ВКонтакте».
«Тотальный диктант» пройдёт 13 апреля, он станет юбилейным, 15-м. Новосибирцы будут писать под диктовку текст волгоградского писателя Павла Басинского.
Справка: «Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих, которая зародилась в 2004 году как инициатива студентов Новосибирского государственного университета.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Виктория Брылёва
Фото Александр Ощепков