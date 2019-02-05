Министр юстиции Эстонии призвал отказаться от проведения «Тотального диктанта»

Чиновник увидел в общественной акции «политические мотивы»

«Тотальный диктант» традиционно пройдет в апреле по всему миру
«Тотальный диктант» традиционно пройдет в апреле по всему миру


Министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу призвал отказаться от проведения «Тотального диктанта» в Таллине — пост об этом он разместил у себя на странице в Facebook.


По мнению Урмаса Рейнсалу, «мероприятие продиктовано не филологическими, а политическими мотивами»:


«Это не та новость, которой нужно радоваться, и вообще это не так невинно, как могло бы быть занятие классической чистотой русского языка. Мы в Эстонии должны сосредоточиться на том, чтобы сделать нашу систему образования эстоноязычной, а не на том, чтобы легитимизировать мягкую политику влияния России в отношении наших соотечественников. Разумно было бы отказаться от проведения этой акции в Таллине», — написал Рейнсалу в Facebook. 


Чиновник посоветовал госучреждениям Эстонии оценить "связанные с этой акцией обстоятельства" и принять "необходимые меры в рамках своей конституционной компетенции".


О том, что столицей «Тотального диктанта» в этом году станет Таллин, стало известно 2 февраля — об этом организаторы акции сообщили на своей официальной странице во «ВКонтакте». 


«Тотальный диктант» пройдёт 13 апреля, он станет юбилейным, 15-м. Новосибирцы будут писать под диктовку текст волгоградского писателя Павла Басинского


Справка: «Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих, которая зародилась в 2004 году как инициатива студентов Новосибирского государственного университета. 

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