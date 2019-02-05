Новосибирцы признались, что давали взятки

Город занял 19-е место в рейтинге самых коррупционных городов

В опросе приняли участие горожане в возрасте от 23 до 67 лет
В опросе приняли участие горожане в возрасте от 23 до 67 лет


Независимое агентство Zoom Market опубликовало рейтинг самых коррупционных городов России — Новосибирск занял в нём девятнадцатое место. 


Список составлен на основе социологического опроса.


«Респондентам задавали три вопроса: скажите, вам приходилось давать взятку представителям органов государственной или исполнительной власти? Как часто? И когда это было в последний раз? » — говорится в тексте исследования. 


Всего в рейтинге тридцать позиций. Кроме Новосибирска из городов Сибири в список вошел только Омск (14-е место). На первой строчке оказалась Махачкала, на второй — Нальчик, на третьей — Владивосток. 


В январе Новосибирск вошел в список толерантных городов — город занял второе место в рейтинге, опередив Москву.

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