Было жарко: «Сибирь» отыгралась за поражение в Китае — гостям не помогла даже агрессивная игра

Во время матча новосибирскому вратарю пришлось вызывать врача, но он смог продолжить играть

Игра закончилась со счётом 3:2 в пользу «Сибири»
Игра закончилась со счётом 3:2 в пользу «Сибири»


Сегодня, 4 февраля, вечером в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» встретилась с китайской «Куньлунь Рэд Стар». Игра закончилась со счетом в 3:2 в пользу хозяев. 


Счёт матча на 16-й минуте открыл нападающий «Сибири» Дмитрий Саюстов, приняв пас Александра Шарова и забив первую шайбу в ворота китайской команды. После этого игроки «Куньлунь Рэд Стар» предприняли несколько попыток сравнять счёт, но это им не удалось вплоть до второго периода.



Во втором периоде гости сравняли счёт — на 27-й минуте матча шайбу забил защитник Виктор Бартли. Во время игры болельщики устроили небольшое развлечение — они катали талисман новосибирской команды, Злого снеговика, в торговой тележке.



По наблюдениям корреспондента НГС, присутствовавшего на матче, гости играли грубо. Досталось и вратарю новосибирцев Алексею Красикову — во время матча ему пришлось вызвать врача, но он смог продолжить игру. Под конец второго периода у ворот китайской команды произошла стычка между игроком «Сибири» Шейном Принсом и игроком гостей Брэндоном Ипом, которая вылилась в удаление обоих на 2 минуты. 


В третьем периоде, на 49-й минуте матча, «Сибирь» забила ещё один гол — шайбу в ворота соперника отправил защитник Александр Логинов. «Куньлунь Рэд Стар» не стал долго тянуть с ответом и уже через минуту сравнял счёт — 2:2. Не желая мириться с равным счётом, «Сибирь» вновь набрала преимущество — нападающий Шейн Принс отыгрался за своё удаление, забив гол в ворота китайской команды.


Сегодня новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» решил угостить болельщиков бесплатным глинтвейном перед матчем с «Куньлунь Ред Стар», который прошёл в ЛДС «Сибирь».

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