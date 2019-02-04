В Бердске из-за аварии без воды остались 6 высоток
Когда воду вновь дадут, пока неясно
Сегодня в Бердске без холодной воды осталось 80 частных и 6 многоквартирных домов.
Как сообщили корреспонденту НГС в аварийно-диспетчерской службе Бердска, под отключение попали улица Искитимская от улицы Урицкого до улицы Борова, а также улица Партизанская от улицы Искитимской до улицы Рогачёва.
«В связи с устранением дефекта на водоводе по адресу улица Партизанская, 54. [Что там] за дефект я вам сказать не могу, с этим к руководству.
Из-за дефекта. С 10:30 отключили, до устранения. Также возможно снижение давления холодной воды в центральной части города Бердска», — коротко сообщила диспетчер.
По информации сайта МКУ «Комбинат бытовых услуг», под отключение попали 80 частных домов и 6 многоквартирных по адресам улица Берёзовая 3, 25, 27, улица Красная Сибирь, 97, улица Красноармейская, 86/1 и улица Кольцова, 18.
В середине декабря улицу Лунную в Бердске затопило водой из-за аварии на водопроводе. Впоследствии коммунальщики сообщили, что авария произошла из-за износа водопровода.
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Дмитрий Здорников
Фото Сергея Ляшко