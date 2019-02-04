Новосибирский гимнаст прошёл в полуфинал престижного чемпионата Франции
Иван Стретович выступит в полуфинале TOP 12 в Ницце
Серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро в командном первенстве Иван Стретович прошёл в полуфинал чемпионата Франции TOP 12 среди команд — новосибирец выступил в составе сборной французского клуба «Франковиль».
«Моя команда из пригорода Парижа, город Франконвиль. В этом чемпионате участвуют сильнейшие спортсмены со всего мира. Наша команда прошла в полуфинал», — рассказал корреспонденту НГС Иван Стретович.
Согласно турнирной таблице, команда из Франконвиля стала первой, набрав в сумме 115 баллов. Сейчас Иван Стретович продолжает готовиться к турниру —полуфинал пройдёт 16 февраля в Ницце.
На прошлой неделе Иван Стретович попал на афиши клубных соревнований в Германии — в прошлом году новосибирец стал одним из лучших спортсменов турнира.
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Дарья Януш
Фото Алексея Филиппова (РИА Новости)