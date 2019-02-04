Выросла и стала джипом: легковушке KIA Rio сделали клиренс под 20 сантиметров

С увеличенным дорожным просветом у автомобиля улучшится проходимость

Увеличенный клиренс позволит преодолевать бездорожье
Увеличенный клиренс позволит преодолевать бездорожье


Компания KIA приняла решение увеличить клиренс своего хетчбэка повышенной проходимости Rio X-Line. Если раньше дорожный просвет легковушки составлял 17 сантиметров, то теперь он достигает 19 сантиметров, а в топовой версии — 19,5 сантиметра. Это показатели почти всех среднеразмерных кроссоверов, продающихся на российском рынке.


«В поставке машины идут, надо бронировать, заказывать. 7-го числа уже будет автомобиль», — сообщили корреспонденту НГС в отделе продаж компании «Мегапарк» (официальный дилер KIA в Новосибирске). 


Теперь Rio X-Line как легковой автомобиль повышенной проходимости может соперничать по клиренсу с конкурирующими моделями Renault Sandero Stepway (19,5 см), Lada Vesta SW Cross (20,3 см). Также во «внедорожном» арсенале Rio X-Line имеется защитный пластиковый обвес на порогах, арках, бамперах. Привод только передний. 


Стоимость автомобиля стартует от 874 900 рублей за версию с 1,4-литровым двигателем мощностью 100 л.с. и механикой. В максимуме с 1,6-литровым двигателем мощностью 123 л.с. и автоматом цена достигает 1 124 900 рублей.


Ранее компания KIA начала производство представительского седана K900, который стоит вдвое меньше немецкого премиума.

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