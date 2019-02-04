В центре Новосибирска заработала новая платная парковка
Она будет работать круглосуточно
Сегодня, 4 февраля, на пересечении улиц Советской и Орджоникидзе в центре Новосибирска начала работать новая платная парковка.
Как сообщили в пресс-центре мэрии, парковка рассчитана на 36 машино-мест, 4 из которых предназначены для инвалидов.
«Режим работы — круглосуточно. Стоимость с 8:00 до 22:00 составляет 100 рублей в час, первый час — бесплатно. С 22:00 до 8:00 стоимость въезда составляет 50 рублей в час», — уточнили в пресс-центре.
Сегодня вечером на месте побывал корреспондент НГС — парковщик на месте сообщил, что всего за день услугами стоянки воспользовались около двух десятков водителей.
Обустройство парковки начали ещё в сентябре 2018 года — тогда у бесплатной парковки возле сквера с фонтаном на Орджоникидзе, 18 начали устанавливать шлагбаум. Парковку должны были открыть ещё в конце сентября, но этого не произошло из-за задержки в поставке оборудования.
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Дмитрий Здорников
Фото Александра Ощепкова