В центре Новосибирска заработала новая платная парковка

Она будет работать круглосуточно

Парковка начала работать сегодня утром
Парковка начала работать сегодня утром


Сегодня, 4 февраля, на пересечении улиц Советской и Орджоникидзе в центре Новосибирска начала работать новая платная парковка.


Как сообщили в пресс-центре мэрии, парковка рассчитана на 36 машино-мест, 4 из которых предназначены для инвалидов.


«Режим работы — круглосуточно. Стоимость с 8:00 до 22:00 составляет 100 рублей в час, первый час — бесплатно. С 22:00 до 8:00 стоимость въезда составляет 50 рублей в час», — уточнили в пресс-центре.


Вечером в понедельник на парковке было занято всего 7 мест
Вечером в понедельник на парковке было занято всего 7 мест


Сегодня вечером на месте побывал корреспондент НГС — парковщик на месте сообщил, что всего за день услугами стоянки воспользовались около двух десятков водителей.


Обустройство парковки начали ещё в сентябре 2018 года — тогда у бесплатной парковки возле сквера с фонтаном на Орджоникидзе, 18 начали устанавливать шлагбаум. Парковку должны были открыть ещё в конце сентября, но этого не произошло из-за задержки в поставке оборудования.

Прочтений: 824

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено