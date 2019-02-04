«Хонда» заехала под грузовик рядом с Гусинобродским шоссе: пассажирку увезли в травмпункт

ДТП случилось на дороге от МЖК до Гусинобродского шоссе

Авария случилась на безымянной дороге между Лазурной и Гусинобродским шоссе
Авария случилась на безымянной дороге между Лазурной и Гусинобродским шоссе


Сегодня, 4 февраля, легковая машина «Хонда Одиссей» заехала под грузовик на дороге, ведущей к Гусинобродскому шоссе в Октябрьском районе Новосибирска.


«[Водитель] "Хонды Одиссей" двигался по дороге без названия со стороны Лазурной в сторону Гусинобродского шоссе и в пути следования, напротив дома № 68/1 по улице Гусинобродское шоссе, совершил столкновение с "Мицубиси Кантер"», — рассказала корреспонденту НГС сотрудник отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Новосибирской области Евгения Табатчикова.


Машины ехали в одну сторону.


После аварии в травмпункт попала 44-летняя пассажирка «Хонды», у неё подозрение на сотрясение головного мозга и ушиб колена.


Автомобили столкнулись в 8:25
Автомобили столкнулись в 8:25


Сегодня утром в Кировском районе Новосибирска случилась другая авария — УАЗ вылетел в сугроб перед троллейбусом.

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