«Хонда» заехала под грузовик рядом с Гусинобродским шоссе: пассажирку увезли в травмпункт
ДТП случилось на дороге от МЖК до Гусинобродского шоссе
Сегодня, 4 февраля, легковая машина «Хонда Одиссей» заехала под грузовик на дороге, ведущей к Гусинобродскому шоссе в Октябрьском районе Новосибирска.
«[Водитель] "Хонды Одиссей" двигался по дороге без названия со стороны Лазурной в сторону Гусинобродского шоссе и в пути следования, напротив дома № 68/1 по улице Гусинобродское шоссе, совершил столкновение с "Мицубиси Кантер"», — рассказала корреспонденту НГС сотрудник отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Новосибирской области Евгения Табатчикова.
Машины ехали в одну сторону.
После аварии в травмпункт попала 44-летняя пассажирка «Хонды», у неё подозрение на сотрясение головного мозга и ушиб колена.
Сегодня утром в Кировском районе Новосибирска случилась другая авария — УАЗ вылетел в сугроб перед троллейбусом.
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Елена Громкова
Фото предоставлены Ольгой Табатчиковой