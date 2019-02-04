«Хонда» заехала под грузовик рядом с Гусинобродским шоссе: пассажирку увезли в травмпункт

ДТП случилось на дороге от МЖК до Гусинобродского шоссе

Авария случилась на безымянной дороге между Лазурной и Гусинобродским шоссе





Сегодня, 4 февраля, легковая машина «Хонда Одиссей» заехала под грузовик на дороге, ведущей к Гусинобродскому шоссе в Октябрьском районе Новосибирска.







«[Водитель] "Хонды Одиссей" двигался по дороге без названия со стороны Лазурной в сторону Гусинобродского шоссе и в пути следования, напротив дома № 68/1 по улице Гусинобродское шоссе, совершил столкновение с "Мицубиси Кантер"», — рассказала корреспонденту НГС сотрудник отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Новосибирской области Евгения Табатчикова.





Машины ехали в одну сторону.





После аварии в травмпункт попала 44-летняя пассажирка «Хонды», у неё подозрение на сотрясение головного мозга и ушиб колена.





Автомобили столкнулись в 8:25





Сегодня утром в Кировском районе Новосибирска случилась другая авария — УАЗ вылетел в сугроб перед троллейбусом.