Музыканты усадили в круг 20 новосибирцев и заставили их 2 часа бить в барабаны

В арт-пространстве «Шишка» собрались желающие стучать в барабаны в течение 2–3 часов





Музыканты студии «Этнодром» организовали первый в этом году открытый «барабанный круг» для всех желающих. Мероприятие прошло в арт-пространстве «Шишка» на Дуси Ковальчук, 77, а провели его музыканты дуэта «Сандал» Дмитрий Ржаницын и Евгения Жуковская.







«Барабанный круг — это есть такой вид развлечения в мире, когда <…> берут различные инструменты, преимущественно ударные, и начинается <…> совместная импровизация. <…> Моё мнение, что человек без творческой самореализации проживёт жизнь зря: родился, пожил, поработал, родил детей, умер. Как-то странно… Мне кажется, человек должен реализовываться через какое-то творчество. А барабан — очень доступный инструмент: сделал удар — получил звук, то есть результат. Ему не нужно посвящать какое-то время, не нужно изучить музыку и музыкальную грамоту», — рассказал корреспонденту НГС Дмитрий Ржаницын.







Ведущие «барабанного круга» музыканты дуэта «Сандал» Евгения Жуковская и Дмитрий Ржаницын





По мнению Ржаницына, люди участвуют в «барабанном круге» из-за нереализованного желания заниматься творчеством. На таком мероприятии можно получить определённые эмоции, не имея какой-то специальной подготовки или даже минимального опыта игры на музыкальных инструментах. Одна из участниц подобных барабанных занятий, вспомнил Дмитрий Ржаницын, однажды внезапно изменила свою жизнь, оставив рутинную работу.







Музыкант заметил, что такое открытое занятие они не проводили очень давно: «барабанные круги» заказывали последнее время на корпоративы или в качестве своеобразного командообразующего тренинга.







Участники «барабанного круга» мероприятием остались довольны





При этом участники «барабанного круга» купили билеты: для взрослых 2,5-часовое занятие стоило 1000 рублей, для детей — 650. Участники могли играть на любых инструментах, среди которых были африканские, турецкие и арабские барабаны.











На прошлой неделе НГС рассказал о трёх новосибирцах, которые сняли на фоне оперного театра и железнодорожного вокзала кавер на трек «Мокрые кроссы» рэпера Тимы Белорусских. Песню они переиграли на балалайке и аккордеоне.