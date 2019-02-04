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Почему засекретили и когда закончат расследование: 7 вопросов и ответов о тайне перевала Дятлова

Прокуратура показала документы из старого уголовного дела и начала новую проверку

Это 400-страничный том уголовного дела
Это 400-страничный том уголовного дела

На Урале спустя 60 лет прокуратура возобновила расследование гибели туристов на перевале Дятлова на севере Урала. В 1959 году, когда девятерых человек нашли мёртвыми в странных позах и с загадочными травмами, завели уголовное дело, но через несколько месяцев его закрыли за отсутствием состава преступления.


Что случилось в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года, так никто и не знает. Сегодня прокуратура Свердловской области дала большую пресс-конференцию (наши коллеги с E1.RU вели онлайн-трансляцию), на которой рассказала об основных несостыковках в деле и выделила три приоритетные версии событий.


Сколько томов в уголовном деле?


За 60 лет тайна перевала Дятлова обросла многими подробностями и мифами. Один из них — о том, что существует несколько томов уголовного дела, которые скрывают от всех. Представитель прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков показал журналистам единственный том дела. В нём 400 страниц. Существует ещё одна папка с документами, которую иногда называют вторым томом уголовного дела. Это наблюдательное производство — документы, по которым контролируется расследование.


Единственный том уголовного дела, состоящий из 400 страниц
Единственный том уголовного дела, состоящий из 400 страниц


Почему дело засекречено?


В уголовном деле есть один документ с грифом секретности, из-за которого всё было засекречено. Это поручение о проведении оперативно-разыскных операций. Такие документы и сейчас имеют гриф секретности: таковы правила. Сегодня документ уже можно показывать.


Ходят слухи о том, что у некоторых свидетелей брали подписку о неразглашении, но прокурор опроверг это. По его словам, подписку брали у всех свидетелей, которые давали показания. Но это была подписка не о неразглашении, а об уведомлении свидетеля о том, что он должен говорить правду. Это обычная процедура.


Тот самый документ, из-за которого всё дело было секретным
Тот самый документ, из-за которого всё дело было секретным


Почему нет номера уголовного дела?


Прокурор объяснил, что в этом нет ничего особенного, такая практика была в те времена.


— На всех уголовных делах, прекращённых в 1958–1959 годах, нет номеров, — сказал Курьяков.


Почему дело завели 6 февраля, хотя туристов нашли 26 февраля?


Прокурор объяснил, почему уголовное дело было заведено раньше, чем нашли погибших туристов:


— Существовал приказ МВД 1956 года, в котором было указано, что при сдаче дела в архив архивариус проставляет даты самого раннего и самого позднего документа. Самый ранний документ — протокол допроса начальника части связи Вижайского лесоотряда. Он датирован 6 февраля. Свидетель сказал, что в начале февраля в посёлке Вижай были сильные ветра, а также он видел две группы туристов, но с ними в разговоры не вступал. Этот документ абсолютно никак не привязан к трагедии на перевале Дятлова. Он не относится к этому уголовному делу. Наиболее вероятно, что это протокол допроса по другому уголовному делу, он попал сюда случайно.


Сейчас с дела сняли гриф секретности, его документы можно рассматривать и публиковать
Сейчас с дела сняли гриф секретности, его документы можно рассматривать и публиковать


Что за странная записка прокурора Темпалова?


Одна из самых больших загадок в уголовном деле — это записка прокурора Темпалова, датированная 15 февраля, в которой он пишет о погибших туристах. Хотя официально сам Темпалов возбудил уголовное дело только 26 февраля.


По словам Курьякова, этой загадке было посвящено много времени, было проведено множество экспертиз.


— Мы предположили, что он просто ошибся в датах, — говорит Курьяков. — Эту записку исследовал психолог. Выяснилось, что Темпалова много раз допрашивали, а также он сам постоянно думал о событиях февраля. Психолог говорит, что он был зациклен на событиях февраля, поэтому мог машинально поставить такую дату.


В итоге удалось доказать, что это описка. Дело было возбуждено 26 февраля 1959 года.


Почему засекретили и когда закончат расследование: 7 вопросов и ответов о тайне перевала Дятлова


Какие сейчас есть версии?


Всего в деле есть 75 версий о причине гибели туристов. К ним относятся и простые догадки свидетелей, которых опрашивали в 1959 году. Задача прокуратуры сейчас — найти доказательства несостоятельности большинства из них. Со многими так уже поступили.


— Есть 15 конспирологических версий о том, что все происходило под прикрытием прокуратуры и правоохранительных органов. Это неправда, и мы это доказали. Никаких тайных действий не было, — сказал прокурор.


Сейчас прокуратура придерживается трёх основных версий: сошедшая лавина, ураган и снежная доска, придавившая палатку. Снежная доска могла возникнуть из-за того, что ребята, когда ставили палатку, подрезали слой снега, который потом треснул и под собственной тяжестью съехал на палатку.


Криминальную версию (убийство) прокуратура сейчас вообще не рассматривает.


Постановление о прекращении уголовного дела с формулировкой о «непреодолимой силе»
Постановление о прекращении уголовного дела с формулировкой о «непреодолимой силе»


Как будут раскрывать дело?


В конце марта 2019 года сотрудники прокуратуры собираются съездить на перевал Дятлова вместе со спасателями и туристами, которые принимали участие в поисковых работах в 1959 году. Будет проведена ситуационная экспертиза: установят палатку на том же месте, где и стояла палатка группы Дятлова, попробуют сами её разрезать, засечь, сколько времени понадобится, чтобы спуститься вниз, и проверить, возможно ли будет потом подняться наверх.


Также назначат много повторных экспертиз, чтобы проверить всё на современной технике. Например, данные о радиации на одежде туристов. Возможно, экспертам нужно будет провести эксгумацию тел погибших, в таком случае будут запрашивать разрешение родных.


Расследование планируют закончить в августе.


Представитель прокуратуры Андрей Курьяков сам поедет на перевал Дятлова, чтобы узнать, что там произошло
Представитель прокуратуры Андрей Курьяков сам поедет на перевал Дятлова, чтобы узнать, что там произошло


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