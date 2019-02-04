Из мэрии уволили чиновника, отвечавшего за расселение аварийного жилья

Он проработал в мэрии более 4 лет

Дмитрий Рыбалко ушёл в отставку по собственному желанию





Сегодня, 4 февраля, глава управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирска Дмитрий Рыбалко ушёл в отставку по собственному желанию.





Как сообщил корреспонденту НГС пресс-секретарь мэра Артём Роговский, Рыбалко уволили по статье 77 ТК РФ по собственной инициативе.





«Сегодня у Дмитрия Рыбалко последний рабочий день в мэрии. Он написал заявление об уходе, которое мэр Новосибирска Анатолий Локоть уже подписал.





Исполняющий обязанности начальника управления по жилищным вопросам пока не назначен», — сообщил Артём Роговский.





Дмитрий Рыбалко работал в мэрии Новосибирска с 2012 года, в 2013 году он переходил на работу в администрацию губернатора Новосибирской области. В 2014-м занял должность начальника отдела по организационному обеспечению деятельности первого заместителя мэра города Новосибирска. С сентября 2014 года назначен начальником управления по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска.





Возможное увольнение Дмитрия Рыбалко обсуждали ещё в середине октября, но тогда мэр опроверг эту информацию.





В конце декабря стало известно, что глава Кировского района Новосибирска Андрей Гончаров ушёл в отставку. Позднее уволенный глава Кировского района перешёл на работу в правительство Новосибирской области.