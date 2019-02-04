Пожарные забрались на верхний этаж горящего общежития и спасли трёх человек

Пожар начался с неисправной микроволновки

Людей спасли из двух комнат на верхнем этаже здания
Людей спасли из двух комнат на верхнем этаже здания


Утром 4 февраля пожарные отправились в горящее пятиэтажное общежитие на улице Станиславского в Ленинском районе Новосибирска — из горящего здания они спасли трёх человек. 


Пожар случился в 10:49 в общежитии на Станиславского, 23 — здании на перекрёстке улиц Станиславского и Степной. 


«Там произошло короткое замыкание электропроводки микроволновой печи, и было плотное задымление на 5-м этаже. 


Личным составом газодымозащитников из двух комнат на 5-м этаже с помощью спасательных устройств были спасены три человека», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.


Пожар повредил вещи на площади 5 кв. м, обгорели натяжной потолок и мебель. Во время происшествия никто не пострадал.


Ночью 4 февраля в Калининском районе Новосибирска загорелась квартира в 17-этажном доме по адресу Фадеева, 66/5 — пламя вырывалось с балкона.

Прочтений: 1394

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (1)1
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено