Пожарные забрались на верхний этаж горящего общежития и спасли трёх человек

Людей спасли из двух комнат на верхнем этаже здания





Утром 4 февраля пожарные отправились в горящее пятиэтажное общежитие на улице Станиславского в Ленинском районе Новосибирска — из горящего здания они спасли трёх человек.





Пожар случился в 10:49 в общежитии на Станиславского, 23 — здании на перекрёстке улиц Станиславского и Степной.





«Там произошло короткое замыкание электропроводки микроволновой печи, и было плотное задымление на 5-м этаже.





Личным составом газодымозащитников из двух комнат на 5-м этаже с помощью спасательных устройств были спасены три человека», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.





Пожар повредил вещи на площади 5 кв. м, обгорели натяжной потолок и мебель. Во время происшествия никто не пострадал.





Ночью 4 февраля в Калининском районе Новосибирска загорелась квартира в 17-этажном доме по адресу Фадеева, 66/5 — пламя вырывалось с балкона.

