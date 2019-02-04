Пожарные забрались на верхний этаж горящего общежития и спасли трёх человек
Пожар начался с неисправной микроволновки
Утром 4 февраля пожарные отправились в горящее пятиэтажное общежитие на улице Станиславского в Ленинском районе Новосибирска — из горящего здания они спасли трёх человек.
Пожар случился в 10:49 в общежитии на Станиславского, 23 — здании на перекрёстке улиц Станиславского и Степной.
«Там произошло короткое замыкание электропроводки микроволновой печи, и было плотное задымление на 5-м этаже.
Личным составом газодымозащитников из двух комнат на 5-м этаже с помощью спасательных устройств были спасены три человека», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.
Пожар повредил вещи на площади 5 кв. м, обгорели натяжной потолок и мебель. Во время происшествия никто не пострадал.
Ночью 4 февраля в Калининском районе Новосибирска загорелась квартира в 17-этажном доме по адресу Фадеева, 66/5 — пламя вырывалось с балкона.
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Елена Громкова
Фото из архива НГС