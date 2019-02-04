Болельщики «Сибири» сводили на хоккейный матч воспитанников детдома
Деньги на это собрали в соцсетях
Сегодня, 4 февраля, болельщики ХК «Сибирь» отвели детей из детского дома в селе Барышево Новосибирского района области на матч с командой «Куньлунь Ред Стар».
«Вообще, эта идея у нас появилась давно, когда мы дарили им приставку с игрой. Уже тогда мы с ребятами разговаривали на эту тему, что детям нужно будет съездить. Хотели сводить их на матч. Сейчас чемпионат заканчивается, мы спохватились, собрались. Договорились с детским домом, купили билеты. Наняли компанию по перевозкам, у которых была лицензия на перевозку детей», — рассказал корреспонденту НГС болельщик Дмитрий Казанцев, который известен как «Усатый в каске».
По его словам, деньги для мероприятия собирали через объявление в социальных сетях.
«Сегодня мы провели для детей экскурсию по ЛДС, показали им музей. Ещё хотим накормить их хот-догами, фирменными. Хот-доги на ЛДС славятся своим необыкновенным вкусом, потому что сосиски для них выбирает сам генеральный менеджер команды», — добавил Дмитрий Казанцев.
В конце декабря новосибирские болельщики ХК «Сибирь» записали трогательное видео с поздравлениями для защитника Самвела Мнацяна, который сейчас проходит лечение от рака в клинике в Германии.
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Александр Сильченко
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