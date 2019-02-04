Новосибирские учёные придумали лекарство, которое могло вылечить Жанну Фриске

Но использовать его можно не раньше чем через 5 лет

Новое лекарство должно помочь победить рак мозга — пока же, несмотря на сложные операции и терапию, большинство пациентов с глиобластомой погибают

Учёные СО РАН анонсировали разработку лекарства, которое поможет бороться с агрессивными опухолями, — в этом году они приступят к клиническим испытаниям.







Специалисты новосибирского Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН взяли в качестве прототипа вирус осповакцины и совместно с лабораторией научного центра «Вектор» создали онколитический вирус, объяснил сегодня, 4 февраля, заместитель директора института Владимир Рихтер.







По его словам, разработанный препарат эффективно подавляет развитие опухолей разных видов и локаций, но лучше всего он справляется с раком молочной железы и раком мозга — глиомой.







Рихтер отметил, что через 12 дней после введения препарат удаляется из всех органов и тканей, оставаясь только в опухоли и уничтожая её.







«В идеальной ситуации при введении его в организм он живёт и размножается в опухоли, пока полностью её не уничтожит. При этом не распространяется по другим органам и тканям», — сообщил учёный.







Как пояснил главный онколог региона, врач Новосибирского областного онкодиспансера Вадим Захаров, глиома (или глиобластома) — один из самых агрессивных и сложных видов рака.







«Относительно глиобластомы как практикующий онколог скажу, что это разновидность опухоли, которая сопряжена всегда с колоссальным драматизмом и трагедией не только для больного, но и для родственников. Во-первых, опухоль встречается в подавляющем большинстве, если мы говорим о раке головного мозга», — рассказал Вадим Захаров.







Врач добавил, что, несмотря на сложнейшие операции (глиобластома не имеет чётких границ) и терапию, большинство пациентов погибают. В частности, от этой болезни скончались российские артисты Дмитрий Хворостовский и Жанна Фриске, а также американский политик Джон Маккейн, напомнил онколог.







Сейчас учёные Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН закончили доклинические испытания препарата, осенью 2019 года надеются приступить к клиническим исследованиям. По оценке Владимира Рихтера, после успешного завершения всех этапов препарат можно использовать, но на процедуры уйдут годы — минимум 5 лет.







Сегодня врачи также поделились статистикой по онкологическим заболеваниям — тысячи новосибирцев в 2018 году узнали, что у них онкология. Новосибирскстат же рассказал, что жители региона стали чаще умирать от рака и реже — от сердечно-сосудистых заболеваний.

