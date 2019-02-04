В Новосибирске откроют ещё один центр госуслуг

В нём будет работать 15 специалистов по приёму и выдаче документов

Новый филиал многофункционального центра откроют в Кировском районе (на фото МФЦ на площади Труда. — Прим. ред.)





Власти Новосибирской области объявили об открытии нового многофункционального центра в Новосибирске — филиал центра откроют в этом году в Кировском районе.





Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе правительства Новосибирской области, решение об открытии филиала было принято 4 февраля на заседании правительства региона. В правительстве подчеркнули, что открытие нового офиса МФЦ позволит повысить доступность получения услуг жителями Кировского района.





«Штатная численность филиала составит 22 человека, из них 15 специалистов по приёму и выдаче документов. Открытие нового офиса МФЦ позволит повысить уровень доступности получения государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" для жителей Кировского района, в котором проживает порядка 187 тысяч человек», — говорится в сообщении пресс-службы.





Новый филиал МФЦ должен открыться через нескольких месяцев на 3-м этаже здания на улице Сибиряков-Гвардейцев, 62, уточнили в пресс-службе правительства.





В 2017 году читатель НГС застал огромную очередь утром в офисе МФЦ на площади Труда — он сообщил, что талоны на оформление документов заканчиваются через 20 минут после открытия.