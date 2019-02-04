Шесть районов заметят: в домах новосибирцев начали остывать батареи

По словам инженера одного из ТСЖ, текущая температура батарей гораздо ниже заявленной





В понедельник, 4 февраля, в редакцию НГС обратился житель дома № 36 на улице Лермонтова в Центральном районе Новосибирска, который сообщил, что в его доме значительно упала температура.





Информацию о снижении температуры в домах подтвердил и инженер одного из новосибирских ТСЖ. По его словам, в управляющие компании города разослали документ из ЕДДС (Единая дежурно-диспетчерская служба. — Прим. ред.) с предупреждением о снижении температуры в домах (фото документа есть в распоряжении редакции НГС).





В письме указано, что из-за выхода из строя 3-го энергоблока ТЭЦ-5 температура теплоносителя снижена со 110 до 96–98 градусов.





Проблемы с теплоснабжением могут коснуться жителей сразу шести районов в правобережной части Новосибирска — Дзержинском, Центральном, Железнодорожном, Октябрьском, Заельцовском и Первомайском.





«СГК пишут, что всё нормально, а у нас параметры снизились по теплоносителю. Была рассылка по управляющим компаниям, там много адресов. Сейчас по подаче по стояку +58 градусов, <…> +45 градусов на обратном трубопроводе. Жильцы первых этажей нам уже звонили и говорили, что чувствуется снижение параметров. Ощущается, ещё и морозы такие стоят. Хотя дома у нас тёплые», — рассказал корреспонденту НГС инженер ТСЖ, пожелавший остаться анонимным.





В управляющие компании пришли предупреждения от ЕДДС, в которых сообщается о снижении параметров отопления





В пресс-службе «Сибирской генерирующей компании» корреспонденту НГС сообщили, что сейчас в возникшей ситуации разбираются специалисты компании. В компании случившееся на ТЭЦ-5 аварией не считают, называя «небольшой неполадкой на оборудовании».









Ранее стало известно, что на ТЭЦ-5 в Новосибирске перестал работать один энергоблок. Позднее в СГК сообщили, что ситуация штатная и отключение одного из энергоблоков не повлияет на отопление в домах новосибирцев.