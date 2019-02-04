Шесть районов заметят: в домах новосибирцев начали остывать батареи

Управляющие компании города получили рассылку с предупреждением о снижении температуры воды

По словам инженера одного из ТСЖ, текущая температура батарей гораздо ниже заявленной
По словам инженера одного из ТСЖ, текущая температура батарей гораздо ниже заявленной


В понедельник, 4 февраля, в редакцию НГС обратился житель дома № 36 на улице Лермонтова в Центральном районе Новосибирска, который сообщил, что в его доме значительно упала температура.


Информацию о снижении температуры в домах подтвердил и инженер одного из новосибирских ТСЖ. По его словам, в управляющие компании города разослали документ из ЕДДС (Единая дежурно-диспетчерская служба. — Прим. ред.) с предупреждением о снижении температуры в домах (фото документа есть в распоряжении редакции НГС). 


В письме указано, что из-за выхода из строя 3-го энергоблока ТЭЦ-5 температура теплоносителя снижена со 110 до 96–98 градусов. 


Проблемы с теплоснабжением могут коснуться жителей сразу шести районов в правобережной части Новосибирска — Дзержинском, Центральном, Железнодорожном, Октябрьском, Заельцовском и Первомайском. 


«СГК пишут, что всё нормально, а у нас параметры снизились по теплоносителю. Была рассылка по управляющим компаниям, там много адресов. Сейчас по подаче по стояку +58 градусов, <…> +45 градусов на обратном трубопроводе. Жильцы первых этажей нам уже звонили и говорили, что чувствуется снижение параметров. Ощущается, ещё и морозы такие стоят. Хотя дома у нас тёплые», — рассказал корреспонденту НГС инженер ТСЖ, пожелавший остаться анонимным.


В управляющие компании пришли предупреждения от ЕДДС, в которых сообщается о снижении параметров отопления
В управляющие компании пришли предупреждения от ЕДДС, в которых сообщается о снижении параметров отопления


В пресс-службе «Сибирской генерирующей компании» корреспонденту НГС сообщили, что сейчас в возникшей ситуации разбираются специалисты компании. В компании случившееся на ТЭЦ-5 аварией не считают, называя «небольшой неполадкой на оборудовании». 



Ранее стало известно, что на ТЭЦ-5 в Новосибирске перестал работать один энергоблок. Позднее в СГК сообщили, что ситуация штатная и отключение одного из энергоблоков не повлияет на отопление в домах новосибирцев

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