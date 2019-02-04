Морозы надолго: синоптики предупредили об аномальных холодах

В первой половине недели погода в Новосибирской области останется морозной





В Новосибирской области продолжается череда морозов: в первой половине недели температура в городе опустится до –36 градусов.







«Мы полагаем, что в ближайшие трое суток в основном будет продолжаться вторжение отрога северного арктического антициклона на южные районы Сибири. Поэтому арктический воздух будет доминировать и обеспечит нам аномально холодную погоду с температурным фоном от 5–10 до 15–20 градусов ниже климатической нормы», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.







По его данным, особенно холодными будут 5 и 7 февраля. Синоптики прогнозируют, что в эти дни ночная температура в Новосибирске будет опускаться до –34…–36 градусов, а в пригороде — до –41…–43. Днём ожидается около –28…–29.







«Кратковременное ослабление морозов может произойти 6-го числа в связи с тем, что волновое циклоническое возмущение, которое над Средним Уралом может сформироваться, пройдёт по <…> крайним южным районам Сибири, над Алтаем и затронет юг нашей области», — сообщил Ренад Ягудин.







Таким образом, в среду, 6 февраля, в Новосибирске ожидается ночью –33 градуса, днём — около –25. Осадки в городе маловероятны.







«Морозная погода будет, скорее всего, сопровождаться туманом, дымками, изморозью и ухудшением экологической обстановки по нашей области и в городе», — добавил пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра.







В ГУ МЧС по Новосибирской области порекомендовали во время сильных морозов носить как можно больше слоёв одежды — прослойки воздуха удержат тепло. Также спасатели советуют носить тёплые стельки и шерстяные носки — они впитывают влагу, и ноги остаются сухими. При переохлаждении нужно согреваться постепенно: стоит укутаться в теплую одежду и выпить тёплого чая. А при обморожении спасатели рекомендуют срочно обратиться за помощью к врачам.





«Растирать варежкой или снегом обмороженные части тела ни в коем случае нельзя — через микротрещины можно занести инфекцию», — пояснили в МЧС.





Из-за морозов сибирские дорожники перешли на усиленный режим работы: они стали чаще патрулировать федеральные трассы, чтобы вовремя помочь замерзающим водителям. А на Михайловской набережной закрылся ледовый городок — его администрация тоже ждёт потепления.