Морозы надолго: синоптики предупредили об аномальных холодах

В ближайшие дни холода не отпустят Новосибирскую область

В первой половине недели погода в Новосибирской области останется морозной
В первой половине недели погода в Новосибирской области останется морозной


В Новосибирской области продолжается череда морозов: в первой половине недели температура в городе опустится до –36 градусов.


«Мы полагаем, что в ближайшие трое суток в основном будет продолжаться вторжение отрога северного арктического антициклона на южные районы Сибири. Поэтому арктический воздух будет доминировать и обеспечит нам аномально холодную погоду с температурным фоном от 5–10 до 15–20 градусов ниже климатической нормы», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


По его данным, особенно холодными будут 5 и 7 февраля. Синоптики прогнозируют, что в эти дни ночная температура в Новосибирске будет опускаться до –34…–36 градусов, а в пригороде — до –41…–43. Днём ожидается около –28…–29.


«Кратковременное ослабление морозов может произойти 6-го числа в связи с тем, что волновое циклоническое возмущение, которое над Средним Уралом может сформироваться, пройдёт по <…> крайним южным районам Сибири, над Алтаем и затронет юг нашей области», — сообщил Ренад Ягудин.


Таким образом, в среду, 6 февраля, в Новосибирске ожидается ночью –33 градуса, днём — около –25. Осадки в городе маловероятны.


«Морозная погода будет, скорее всего, сопровождаться туманом, дымками, изморозью и ухудшением экологической обстановки по нашей области и в городе», — добавил пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра.


В ГУ МЧС по Новосибирской области порекомендовали во время сильных морозов носить как можно больше слоёв одежды — прослойки воздуха удержат тепло. Также спасатели советуют носить тёплые стельки и шерстяные носки — они впитывают влагу, и ноги остаются сухими. При переохлаждении нужно согреваться постепенно: стоит укутаться в теплую одежду и выпить тёплого чая. А при обморожении спасатели рекомендуют срочно обратиться за помощью к врачам.


«Растирать варежкой или снегом обмороженные части тела ни в коем случае нельзя — через микротрещины можно занести инфекцию», — пояснили в МЧС.


Из-за морозов сибирские дорожники перешли на усиленный режим работы: они стали чаще патрулировать федеральные трассы, чтобы вовремя помочь замерзающим водителям. А на Михайловской набережной закрылся ледовый городок — его администрация тоже ждёт потепления.

Прочтений: 16288

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (38)38
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено