В Новосибирске сняли новое кино о времени, пошедшем вспять
Премьера фильма прошла в кинотеатре «Синема», а сам фильм уже опубликовали на YouTube
В кинотеатре «Синема» прошла премьера короткометражного мистического фильма «Время Иниго Морено-2», который сняла новосибирская кинокомпания Junior Film. Корреспондент НГС побывал на показе, где зрителям представили сразу два фильма — первую и вторую части.
В короткометражном художественном фильме «Время Иниго Морено», который сняли в 2017 году, рассказывается о том, как компания школьников устроила спиритический сеанс, после чего время для этих подростков начало идти вспять. Героям фильма удалось найти способ вернуть всё на свои места, но, как выясняется в последний момент, ценой судьбы одного из своих знакомых. Этот подросток помолодел до 3 лет.
Во второй части фильма герои находят способ вернуться в свой возраст, в том числе спасти персонажа, помолодевшего до 3 лет. «Время Иниго Морено-2» заканчивается на том, что ставшая причиной бед древняя книга сгорает, а в маленьких детей превратились два отрицательных героя.
Этой осенью авторы фильма планируют снимать и третью часть этой истории.
«Краткий сценарий уже написан. Автор так же — Александр Духнов. Сценарий появился, когда мы решили снимать ещё вторую серию: стало понятно, что во вторую серию всё не войдёт», — рассказала корреспонденту НГС директор кинокомпания Junior Film Наталья Рузайкина.
Первую часть «Время Иниго Морено» и начало второй снимал режиссёр Филипп Дмитриев, который в этот период переезжал в Москву. Заканчивали работу над второй частью и планируют работать над третьей — Ирина Дмитриева-Локтева и Сергей Готовчиков.
В феврале кинокомпания Junior Film планирует завершить работу ещё над одним игровым фильмом про пришельцев из будущего в Новосибирске и портал времени на площади Ленина.
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Илья Калинин
Фото автора
Видео: YouTube-канал «JuniorFilm Кинокомпания»