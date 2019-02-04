В Новосибирске сняли новое кино о времени, пошедшем вспять

Премьера фильма прошла в кинотеатре «Синема», а сам фильм уже опубликовали на YouTube

Премьера второй части мистического фильма «Время Иниго Морено» прошла в кинотеатре «Синема»
Премьера второй части мистического фильма «Время Иниго Морено» прошла в кинотеатре «Синема»


В кинотеатре «Синема» прошла премьера короткометражного мистического фильма «Время Иниго Морено-2», который сняла новосибирская кинокомпания Junior Film. Корреспондент НГС побывал на показе, где зрителям представили сразу два фильма — первую и вторую части.


В короткометражном художественном фильме «Время Иниго Морено», который сняли в 2017 году, рассказывается о том, как компания школьников устроила спиритический сеанс, после чего время для этих подростков начало идти вспять. Героям фильма удалось найти способ вернуть всё на свои места, но, как выясняется в последний момент, ценой судьбы одного из своих знакомых. Этот подросток помолодел до 3 лет. 


Во второй части фильма герои находят способ вернуться в свой возраст, в том числе спасти персонажа, помолодевшего до 3 лет. «Время Иниго Морено-2» заканчивается на том, что ставшая причиной бед древняя книга сгорает, а в маленьких детей превратились два отрицательных героя. 


Этой осенью авторы фильма планируют снимать и третью часть этой истории.


«Время Иниго Морено»


«Время Иниго Морено-2»


«Краткий сценарий уже написан. Автор так же — Александр Духнов. Сценарий появился, когда мы решили снимать ещё вторую серию: стало понятно, что во вторую серию всё не войдёт», — рассказала корреспонденту НГС директор кинокомпания Junior Film Наталья Рузайкина.


Первую часть «Время Иниго Морено» и начало второй снимал режиссёр Филипп Дмитриев, который в этот период переезжал в Москву. Заканчивали работу над второй частью и планируют работать над третьей — Ирина Дмитриева-Локтева и Сергей Готовчиков.


В феврале кинокомпания Junior Film планирует завершить работу ещё над одним игровым фильмом про пришельцев из будущего в Новосибирске и портал времени на площади Ленина.

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