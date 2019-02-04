ГИБДД устроит массовые проверки перевозчиков после смертельного ДТП с автобусом из Шерегеша

Автоинспекторы выяснят, отдыхают ли водители перед выездом и осматривают ли их врачи перед рейсом

Проверять водителей междугородных автобусов автоинспекторы будут всю неделю 
Проверять водителей междугородных автобусов автоинспекторы будут всю неделю 


ГИБДД Новосибирской области объявила о том, что в ближайшие дни будет массово проверять водителей туристических автобусов.


С 4 по 10 февраля в регионе пройдёт профилактическая акция «Турист». Под проверку ГИБДД попадут перевозчики, которые выполняют заказные и междугородные пассажирские рейсы, в том числе возят туристов, рассказали в Управлении Госавтоинспекции по Новосибирской области.


«Особое внимание будет уделяться техническому состоянию транспортных средств, наличию ремней безопасности, режиму труда и отдыха водителей. Автоинспекторы проследят за проведением предрейсовых медицинских осмотров водителей и техосмотров транспортных средств перед выпуском на линию», — сообщили в ГИБДД.


Автоинспекция объявила об этой акции после того, как сегодня ночью в Тогучинском районе случилось смертельное ДТП: ехавший из Шерегеша автобус с 50 пассажирами врезался в попутный КАМАЗ с углём. В столкновении погиб второй водитель автобуса, который в момент аварии был не за рулём. Пассажиры, по данным полиции, не пострадали.


Как уточнили в региональной автоинспекции, за 2018 год в Новосибирской области случилось 53 ДТП по вине водителей автобусов, из-за этого погибли четыре человека. В большинстве случаев водители неправильно выбирали скорость и дистанцию, выезжали на встречную полосу, нарушали правила проезда пешеходных переходов и перекрёстков.

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