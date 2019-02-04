Снова Новый год: новосибирские буддисты приготовились отметить Сагаалган

Разжигание костра — обязательный ритуал Дугжууба, во время ритуала проводится церемония очищения и подавления злых сил с помощью огня





В ночь на 5 февраля наступает год желтой земляной Свиньи по восточному календарю — свой Новый год, который называет Сагаалган, готовятся встретить и новосибисркие буддисты.





«Для нас Новый год — это очень важный праздник. Его ещё можно назвать единым днём рождения бурят. Раньше буряты не отмечали индивидуально свой день рождения, ведь буддизм призывает отказаться от эгоизма. Поэтому в день наступления нового года все прибавляли год жизни себе и домашнему скоту», — рассказала корреспонденту НГС координатор Новосибирской культурной бурятской автономии «Байкал» Лариса Буянтуева.





По буддийской традиции перед встречей нового года принято достойно проводить старый: провести большую уборку дома, а также принять участие в специальных ритуалах.





Подготовка к Новому году начинается с обряда «Дугжууба» — символического очищение души и тела. Церемония проводится в ночь с 29-го на 30-й день 12 лунного месяца.





В этом году событие состоялось 3 февраля, в этот день новосибирский Дацан «Ринчин» посетило порядка 500 человек.





Более 500 человек посетило Дацан «Ринчин» в день обряда очищения «Дугжууба»





Сегодня последний день перед Новым годом, в 22:00 начнётся главный молебен Балдан Лхамо, который будет идти с перерывами до 5 утра. Балдан Лхамо — одна из основных защитниц веры и учения в традиции тибетского буддизма. Она единственная богиня среди 10 главных гневных божеств — защитников буддизма, является повелительницей демонов и искоренительницей ядов.





На сегодняшний день в Новосибирской области проживает порядка 10 тысяч буддистов, уточнила Лариса Буянтуева. В Новосибирске для празднующих Новый год по восточному календарю выходных нет, в то время как в регионах со значительным количеством буддистов, например, в Бурятии или Забайкалье, верующие официально отдыхают три дня.





На фото в красном треугольнике расположен сор — ритуальное блюдо, которое сжигают в костре. Его готовят из трёх белых ингредиентов: молока, топленого масла, кефира, а также трёх сладких: сахара, меда, патоки





Для большей части жителей Новосибирска новый год наступил в ночь с 31 декабря на 1 января. В эту ночь НГС вёл онлайн-трансляцию, а утром после праздника рассказывал, как новосибирцы пережили первую ночь года.