Снова Новый год: новосибирские буддисты приготовились отметить Сагаалган
Год жёлтой земляной Свиньи наступит только ближайшей ночью
В ночь на 5 февраля наступает год желтой земляной Свиньи по восточному календарю — свой Новый год, который называет Сагаалган, готовятся встретить и новосибисркие буддисты.
«Для нас Новый год — это очень важный праздник. Его ещё можно назвать единым днём рождения бурят. Раньше буряты не отмечали индивидуально свой день рождения, ведь буддизм призывает отказаться от эгоизма. Поэтому в день наступления нового года все прибавляли год жизни себе и домашнему скоту», — рассказала корреспонденту НГС координатор Новосибирской культурной бурятской автономии «Байкал» Лариса Буянтуева.
По буддийской традиции перед встречей нового года принято достойно проводить старый: провести большую уборку дома, а также принять участие в специальных ритуалах.
Подготовка к Новому году начинается с обряда «Дугжууба» — символического очищение души и тела. Церемония проводится в ночь с 29-го на 30-й день 12 лунного месяца.
В этом году событие состоялось 3 февраля, в этот день новосибирский Дацан «Ринчин» посетило порядка 500 человек.
Сегодня последний день перед Новым годом, в 22:00 начнётся главный молебен Балдан Лхамо, который будет идти с перерывами до 5 утра. Балдан Лхамо — одна из основных защитниц веры и учения в традиции тибетского буддизма. Она единственная богиня среди 10 главных гневных божеств — защитников буддизма, является повелительницей демонов и искоренительницей ядов.
На сегодняшний день в Новосибирской области проживает порядка 10 тысяч буддистов, уточнила Лариса Буянтуева. В Новосибирске для празднующих Новый год по восточному календарю выходных нет, в то время как в регионах со значительным количеством буддистов, например, в Бурятии или Забайкалье, верующие официально отдыхают три дня.
Для большей части жителей Новосибирска новый год наступил в ночь с 31 декабря на 1 января. В эту ночь НГС вёл онлайн-трансляцию, а утром после праздника рассказывал, как новосибирцы пережили первую ночь года.
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Анастасия Нефёдова
Фото Ларисы Буянтуевой