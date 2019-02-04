Уже чинят: коммунальщики назвали штатной ситуацией отключение энергоблока на ТЭЦ-5
В СГК уверяют, что на теплоснабжении города это не скажется
В «Сибирской генерирующей компании» прокомментировали отключение одного из энергоблоков на ТЭЦ-5. По информации коммунальщиков, ситуация является штатной и находится под контролем.
«Директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков доложил мэру о ситуации на ТЭЦ-5 — она под контролем, обстановка на станции штатная,
на одном из энергоблоков действительно проводятся технические работы, на теплоснабжении Новосибирска это не скажется.
Всё оборудование работает в штатном режиме. Более того, в период критически низких температур СГК традиционно усилила контроль за всеми городскими энергообъектами и теплосетями», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе СГК.
По информации СГК, жалоб на подачу отопления и горячей воды в дома новосибирцев не поступало, а в связи с наступившими морозами повысили максимальную температуру воды в трубопроводах до +130 градусов.
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова