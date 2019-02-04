Хоккейная «Сибирь» решила напоить замёрзших болельщиков глинтвейном
Чтобы получить стаканчик напитка, надо показать билет на матч
Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» решил угостить болельщиков бесплатным глинтвейном перед сегодняшним матчем с «Куньлунь Ред Стар», который пройдёт в ЛДС «Сибирь».
«В благодарность за вашу поддержку сегодня, в этот сверхморозный день, каждому, кто придёт на матч, — бесплатный согревающий глинтвейн в подарок!» — сообщается в паблике хоккейного клуба в соцсети «ВКонтакте».
Как рассказали в ХК «Сибирь», точки раздачи глинтвейна будут работать на втором этаже ЛДС с его открытия и до 19:00. Чтобы получить бесплатную порцию напитка, зрителям нужно предъявить билет или абонемент. За дополнительный стаканчик глинтвейна уже придётся заплатить — порция стоит 50 рублей.
В пресс-службе хоккейного клуба корреспонденту НГС уточнили, что глинтвейн будет безалкогольным.
Матч с пекинской командой начнётся сегодня в 19:30. В прошлый раз «Сибирь» встречалась с «Куньлунь Ред Стар» в ноябре 2018 года — игра закончилась поражением новосибирского клуба.
Морозы, которые пришли в Новосибирск на прошлой неделе, судя по всему, решили остаться надолго. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал корреспонденту НГС, что теплее в городе станет в лучшем случае через две недели, а пока новосибирцам придётся согреваться тёплым чаем, запастись толстыми носками и причинами, которые помогут лишний раз не выходить на улицу.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Ольга Хмелевская
Фото Екатерины Калиневич из архива НГС