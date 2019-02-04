Хоккейная «Сибирь» решила напоить замёрзших болельщиков глинтвейном

Чтобы получить стаканчик напитка, надо показать билет на матч

Раздача глинтвейна закончится за полчаса до начала матча





Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» решил угостить болельщиков бесплатным глинтвейном перед сегодняшним матчем с «Куньлунь Ред Стар», который пройдёт в ЛДС «Сибирь».







«В благодарность за вашу поддержку сегодня, в этот сверхморозный день, каждому, кто придёт на матч, — бесплатный согревающий глинтвейн в подарок!» — сообщается в паблике хоккейного клуба в соцсети «ВКонтакте».







Как рассказали в ХК «Сибирь», точки раздачи глинтвейна будут работать на втором этаже ЛДС с его открытия и до 19:00. Чтобы получить бесплатную порцию напитка, зрителям нужно предъявить билет или абонемент. За дополнительный стаканчик глинтвейна уже придётся заплатить — порция стоит 50 рублей.





В пресс-службе хоккейного клуба корреспонденту НГС уточнили, что глинтвейн будет безалкогольным.





Матч с пекинской командой начнётся сегодня в 19:30. В прошлый раз «Сибирь» встречалась с «Куньлунь Ред Стар» в ноябре 2018 года — игра закончилась поражением новосибирского клуба.





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