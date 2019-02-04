Хоккейная «Сибирь» решила напоить замёрзших болельщиков глинтвейном

Чтобы получить стаканчик напитка, надо показать билет на матч

Раздача глинтвейна закончится за полчаса до начала матча
Раздача глинтвейна закончится за полчаса до начала матча


Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» решил угостить болельщиков бесплатным глинтвейном перед сегодняшним матчем с «Куньлунь Ред Стар», который пройдёт в ЛДС «Сибирь».


«В благодарность за вашу поддержку сегодня, в этот сверхморозный день, каждому, кто придёт на матч, — бесплатный согревающий глинтвейн в подарок!» — сообщается в паблике хоккейного клуба в соцсети «ВКонтакте».


Как рассказали в ХК «Сибирь», точки раздачи глинтвейна будут работать на втором этаже ЛДС с его открытия и до 19:00. Чтобы получить бесплатную порцию напитка, зрителям нужно предъявить билет или абонемент. За дополнительный стаканчик глинтвейна уже придётся заплатить — порция стоит 50 рублей.


В пресс-службе хоккейного клуба корреспонденту НГС уточнили, что глинтвейн будет безалкогольным.


Матч с пекинской командой начнётся сегодня в 19:30. В прошлый раз «Сибирь» встречалась с «Куньлунь Ред Стар» в ноябре 2018 года — игра закончилась поражением новосибирского клуба.


Морозы, которые пришли в Новосибирск на прошлой неделе, судя по всему, решили остаться надолго. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал корреспонденту НГС, что теплее в городе станет в лучшем случае через две недели, а пока новосибирцам придётся согреваться тёплым чаем, запастись толстыми носками и причинами, которые помогут лишний раз не выходить на улицу.

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