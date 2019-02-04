Ледовый городок на набережной закрыли до потепления

Он откроется, когда потеплеет как минимум до –25 градусов

Городок открылся 30 декабря, и раньше погода позволяла работать ему ежедневно
Городок открылся 30 декабря, и раньше погода позволяла работать ему ежедневно


В Новосибирске из-за морозов закрылся ледовый городок на Михайловской набережной — его администрация ждёт потепления.


«Из-за морозов мы закрыли пока», — рассказал корреспонденту НГС Сергей Машаров, директор компании «Лед-Шоу парк», которая управляет городком.


По его словам, откроется городок не раньше чем температура в городе поднимется выше –25 градусов. «Я думаю, это будет или в пятницу, или в субботу — там что-то обещают в районе –22», — сказал Сергей Машаров.


Он добавил, что уже в выходные в городок не пускали посетителей. «Это травмоопасно, кататься на горках в такие морозы», — отметил Машаров.


Сейчас, по данным сайта Западно-Сибирского гидрометцентра, температура в Новосибирске –34 градуса. Синоптики на прошлой неделе предупреждали, что первая декада февраля будет ниже климатической  нормы.


Городок откроют не раньше чем температура поднимется выше –25 градусов
Городок откроют не раньше чем температура поднимется выше –25 градусов


В выходные городок уже не работал
В выходные городок уже не работал


Городок на набережной открылся 30 декабря — подробнее можно почитать в этом материале.

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