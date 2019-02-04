Ледовый городок на набережной закрыли до потепления
Он откроется, когда потеплеет как минимум до –25 градусов
В Новосибирске из-за морозов закрылся ледовый городок на Михайловской набережной — его администрация ждёт потепления.
«Из-за морозов мы закрыли пока», — рассказал корреспонденту НГС Сергей Машаров, директор компании «Лед-Шоу парк», которая управляет городком.
По его словам, откроется городок не раньше чем температура в городе поднимется выше –25 градусов. «Я думаю, это будет или в пятницу, или в субботу — там что-то обещают в районе –22», — сказал Сергей Машаров.
Он добавил, что уже в выходные в городок не пускали посетителей. «Это травмоопасно, кататься на горках в такие морозы», — отметил Машаров.
Сейчас, по данным сайта Западно-Сибирского гидрометцентра, температура в Новосибирске –34 градуса. Синоптики на прошлой неделе предупреждали, что первая декада февраля будет ниже климатической нормы.
Городок на набережной открылся 30 декабря — подробнее можно почитать в этом материале.
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова (1), Марии Морсиной (2, 3)