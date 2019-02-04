Самолёт из Москвы не смог сесть в Красноярске из-за аномальных морозов — приземлился в Новосибирске

Из-за морозов часть рейсов в красноярском аэропорту отменена

Утром в Красноярске градусники показывали –35...–45 . В районах температура доходила до –50
Утром в Красноярске градусники показывали –35...–45. В районах температура доходила до –50


Рейс компании «Аэрофлот» из Москвы, направляющийся в Красноярск, приземлился в Новосибирске. Об этом пишет одна из его пассажирок Мария Козлова. Сообщение об этом она разместила на своей странице в Facebook.


«Уважаемые дамы и господа, из-за погодных условий мы вынуждены совершить посадку в городе Новосибирске. За бортом –38 градусов. Боюсь только спросить, сколько в Красноярске?» — написала девушка.



В Красноярске утром 4 февраля, по данным сервиса «Яндекс.Погода», зафиксировано –42 градуса. Среднесибирский УГМС показывает –35,9 мороза. 


Сейчас появилась информация, что самолет, приземлившийся в Новосибирске, должен прибыть в Красноярск в 9:38. 


Как пояснила корреспонденту НГС представитель аэропорта Красноярск Леся Никитина, рейс № 1484 компании «Аэрофлота», вылетевший из Шереметьево, действительно задерживается из-за мороза. Он сел в аэропорту Толмачёво и вылетит в Красноярск только тогда, когда потеплеет и температура поднимется выше –40 градусов.


Аномальные морозы установились и в Новосибирске — температура в Западной Сибири сегодня чуть выше, но по ночам возможны похолодания и до –45 градусов

Прочтений: 1726

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (15)15
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено