Самолёт из Москвы не смог сесть в Красноярске из-за аномальных морозов — приземлился в Новосибирске
Из-за морозов часть рейсов в красноярском аэропорту отменена
Рейс компании «Аэрофлот» из Москвы, направляющийся в Красноярск, приземлился в Новосибирске. Об этом пишет одна из его пассажирок Мария Козлова. Сообщение об этом она разместила на своей странице в Facebook.
«Уважаемые дамы и господа, из-за погодных условий мы вынуждены совершить посадку в городе Новосибирске. За бортом –38 градусов. Боюсь только спросить, сколько в Красноярске?» — написала девушка.
В Красноярске утром 4 февраля, по данным сервиса «Яндекс.Погода», зафиксировано –42 градуса. Среднесибирский УГМС показывает –35,9 мороза.
Сейчас появилась информация, что самолет, приземлившийся в Новосибирске, должен прибыть в Красноярск в 9:38.
Как пояснила корреспонденту НГС представитель аэропорта Красноярск Леся Никитина, рейс
Аномальные морозы установились и в Новосибирске — температура в Западной Сибири сегодня чуть выше, но по ночам возможны похолодания и до –45 градусов.
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Юлия Глушко
Фото Артёма Ленца