Самолёт из Москвы не смог сесть в Красноярске из-за аномальных морозов — приземлился в Новосибирске

Утром в Красноярске градусники показывали –35...–45 . В районах температура доходила до –50





Рейс компании «Аэрофлот» из Москвы, направляющийся в Красноярск, приземлился в Новосибирске. Об этом пишет одна из его пассажирок Мария Козлова. Сообщение об этом она разместила на своей странице в Facebook.





«Уважаемые дамы и господа, из-за погодных условий мы вынуждены совершить посадку в городе Новосибирске. За бортом –38 градусов. Боюсь только спросить, сколько в Красноярске?» — написала девушка.









В Красноярске утром 4 февраля, по данным сервиса «Яндекс.Погода», зафиксировано –42 градуса. Среднесибирский УГМС показывает –35,9 мороза.





Сейчас появилась информация, что самолет, приземлившийся в Новосибирске, должен прибыть в Красноярск в 9:38.





Как пояснила корреспонденту НГС представитель аэропорта Красноярск Леся Никитина, рейс № 1484 компании «Аэрофлота», вылетевший из Шереметьево, действительно задерживается из-за мороза. Он сел в аэропорту Толмачёво и вылетит в Красноярск только тогда, когда потеплеет и температура поднимется выше –40 градусов.





Аномальные морозы установились и в Новосибирске — температура в Западной Сибири сегодня чуть выше, но по ночам возможны похолодания и до –45 градусов.