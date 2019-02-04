Каждый третий — школьник: власти назвали число эвакуированных новосибирцев после звонков о бомбах
Оперативные службы вывели на улицу десятки тысяч горожан
В ходе двух волн эвакуации на прошлой неделе после звонков о минированиях на улицу вывели около 40 тысяч новосибирцев, большинство из них — школьники.
«На 93 социально значимых объектах с массовым пребыванием людей в связи с анонимными сообщениями о минировании эвакуировано более 39 тысяч человек, — сообщил сегодня на оперативном совещании у губернатора заместитель руководителя ГУ МЧС России по Новосибирской области Андрей Деменев. — Проведены мероприятия по обследованию зданий и сооружений. Взрывные устройства не обнаружены, проводятся следственные мероприятия».
Заместитель начальника полиции ГУ МВД России по Новосибирской области Олег Ольнёв уточнил, что в зданиях, куда поступили сообщения о минировании, работали в общей сложности 864 сотрудника полиции.
«Проводится работа по поиску лиц, осуществивших массовую рассылку вышеуказанных сообщений», — отметил он.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть называл звонки о минировании информационным терроризмом. «28-го числа из 53 объектов, в которые поступила информация, — 26 школ. Все школы, все детские учреждения эвакуированы. Это
На прошлой неделе было две волны эвакуаций. 28 января звонки и сообщения о минировании поступили в больницы, в школы и в бизнес-центры. 31 января такие же сообщения поступили в мэрию и десятки школ.
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Анна Богданова
Фото читателя НГС