Каждый третий — школьник: власти назвали число эвакуированных новосибирцев после звонков о бомбах

На улицах оказались сотни школьников

В ходе двух волн эвакуации на прошлой неделе после звонков о минированиях на улицу вывели около 40 тысяч новосибирцев, большинство из них — школьники.







«На 93 социально значимых объектах с массовым пребыванием людей в связи с анонимными сообщениями о минировании эвакуировано более 39 тысяч человек, — сообщил сегодня на оперативном совещании у губернатора заместитель руководителя ГУ МЧС России по Новосибирской области Андрей Деменев. — Проведены мероприятия по обследованию зданий и сооружений. Взрывные устройства не обнаружены, проводятся следственные мероприятия».







Заместитель начальника полиции ГУ МВД России по Новосибирской области Олег Ольнёв уточнил, что в зданиях, куда поступили сообщения о минировании, работали в общей сложности 864 сотрудника полиции.





«Проводится работа по поиску лиц, осуществивших массовую рассылку вышеуказанных сообщений», — отметил он.







Мэр Новосибирска Анатолий Локоть называл звонки о минировании информационным терроризмом. «28-го числа из 53 объектов, в которые поступила информация, — 26 школ. Все школы, все детские учреждения эвакуированы. Это 16 800 школьников. 31-го числа из 29 объектов — 24 школы: эвакуировали 16 400 школьников, — привёл он подсчёты. — Учитывая то, что температуры низкие, это серьезное испытание».







На прошлой неделе было две волны эвакуаций. 28 января звонки и сообщения о минировании поступили в больницы, в школы и в бизнес-центры. 31 января такие же сообщения поступили в мэрию и десятки школ.