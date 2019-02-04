Прокуратура назвала три основные версии о тайне перевала Дятлова: онлайн-трансляция заявления

Расследование загадочной гибели туристов на перевале Дятлова вновь начинается на Урале. Проверку проводит прокуратура Свердловской области. 4 февраля в ведомстве дали пресс-конференцию, где показали рассекреченные данные по уголовному делу.







Мы вели онлайн-трансляцию конференции.









14:03





Трагедия произошла в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года в окрестностях горы Отортен. Руководитель экспедиции, студент радиофака УПИ Игорь Дятлов и ещё восемь туристов из его группы погибли при странных обстоятельствах. Путешественников нашли замёрзшими без верхней одежды и обуви. Позже место, где произошла трагедия, назвали перевалом Дятлова.









О возобновлении проверки 1 февраля заявил начальник управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков. Курьяков отметил, что он и его коллеги исключают криминальный след в истории дятловцев.







14:05





На ежегодной конференции памяти группы Игоря Дятлова были предоставлены новые подробности о записке прокурора Темпалова по делу о гибели дятловцев.







Записка, по словам Юрия Кунцевича — руководителя общественного фонда памяти группы Дятлова, была написана 15 февраля 1959 года. В ней Темпалов, прокурор, занимавшийся этим делом, пишет Каратаеву — первому, кто официально начал изучать обстоятельства смерти участников похода, — что студентов нашли и он сам отправляется в Свердловск. При этом официальным началом поисков было объявлено 21 февраля, 26-го была найдена палатка, а 27-го — два трупа.







— Записка говорит о том, что трупы были найдены до официальных поисков, о том, что данное уголовное дело проводилось, чтобы легализовать найденные тела. Были какие-то согласования о том, какие будут вариации поисковых работ, — сказал писатель, исследователь дела группы Дятлова Олег Архипов.









14:06





Первым слово взял Петр Иванович Бартоломей, который учился вместе с Игорем Дятловым и принимал участие в поисковой операции. Он говорит, что спортивный туризм — это экстремальный вид спорта. Трагедия на перевале Дятлова это ещё раз показала.









14:08





— С Игорем Дятловым за год до этого мы ходили на Приполярный Урал, где были более тяжелые условия, чем в этом походе. Я всегда характеризовал его как человека знающего, подготовленного, на которого можно было всегда положиться, — говорит Петр Иванович. — И про остальных ребят я могу сказать то же самое, хотя мы с ними не так часто ходили в походы, как с Игорем.





14:09





На поисковой операции Петр Бартоломей работал вместе с военными, которых тоже подключили к поискам.





— Я рад, что спустя годы на высоком уровне возобновляется расследование, чтобы понять, что случилось, — говорит он.





14:10





Журналистка «Комсомольской правды» Наталья Варсегова говорит о том, что дело было прекращено с туманной формулировкой об «обстоятельствах непреодолимой силы».





Её интересует, почему в документах прокуратуры фигурирует не Золотарев Семен, а Золотарев Александр, почему на уголовном деле стоит дата 6 февраля, почему у него нет номера.









14:12





Представитель прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков расскажет, что уже удалось узнать прокуратуре и что еще предстоит узнать.













14:14





Он напоминает, что 28 мая 1959 года было вынесено решение о прекращении уголовного дела. Но сейчас, после жалобы родственников, дело возобновили. Родственники погибших туристов имеют право знать, что произошло.





14:15





Группу туда направила государственная или окологосударственная организация: турклуб УПИ. От государства требовалось ответить, какова причина трагедии. Но государство ответило, что нет состава преступления. Цель проверки прокуратуры — ответить на вопрос, что же там произошло.





14:17





Прокуратура собирается узнать, почему туристы разрезали палатку и так быстро из неё выбежали.





14:18





Для этого сотрудники прокуратуры уже запросили архивные документы в Ивделе, Серове, Каменске-Уральском и Екатеринбурге.





14:19





Журналистам показали оригинал уголовного дела. Само уголовное дело — это один том из 400 с лишним страниц.





14:21





Есть еще одна папка с документами, которую иногда называют вторым томом уголовного дела. Но, как поясняет прокурор, это не второй том, а наблюдательное производство — документы, по которым контролируется расследование уголовного дела.





— В томе уголовного дела — все экспертизы, это самый важный документ в расследовании, — говорит Курьяков.







14:23





Курьяков объясняет, что часть этих документов размещена в интернете; те, кто их изучает, приходят к разным выводам. Именно поэтому сейчас существует 75 версий произошедшего.





14:25





— Все, что собрано в уголовном деле, нельзя рассматривать с обывательской и с журналистской позиции, — говорит Курьяков. — Я это дело изучил как государственный обвинитель: выписал все доказательства, которые относятся к каждой версии.





14:26





Также сотрудники прокуратуры опросили местных жителей — манси. Те рассказали всё, что знают об этом месте. Опрошены были эксперты по геодезии и геологии.





В ближайшее время планируется выезд на перевал вместе с друзьями и коллегами погибших туристов.





14:28





— Многие задаются вопросом: что же сейчас, 60 лет спустя, можно узнать, когда людей уже нет? Но мы сможем ответить на многие вопросы, на которые не могли ответить 60 или 50 лет назад, потому что не было современных технологий, — поясняет Курьяков.





14:29





Посмотрите фотографии уголовного дела.





Это том уголовного дела













Это наблюдательное производство





14:31





Прокурор объяснил, почему уголовное дело датировано 6 февраля.





— Существовал приказ МВД 1956 года, в котором было указано, что при сдаче дела в архив архивариус проставляет даты самого раннего и самого позднего документа, — говорит прокурор. — Самый ранний документ — протокол допроса начальника части связи Вижайского лесоотряда. Он датирован 6 февраля. Свидетель сказал, что в начале февраля в посёлке Вижай были сильные ветра, а также он видел две группы туристов, но с ними в разговоры не вступал. Этот документ абсолютно никак не привязан к трагедии на перевале Дятлова. Он не относится к этому уголовному делу. Наиболее вероятно, что это протокол допроса по другому уголовному делу, он попал сюда случайно.





14:35





Другой важный вопрос — почему нет номера у уголовного дела. Прокурор обьясняет, что в этом тоже нет ничего особенного, такая практика была в те времена.





— На всех уголовных делах, прекращённых в 1958–1959 годах, нет номеров, — говорит прокурор.





14:36





Третий вопрос — почему в операции участвовали военные.





Есть план операции, утвержденный Облисполкомом, по которому просили выделить войска для участия в поисковой операции. Это нужно было сделать для того, чтобы ускорить поиски.





14:38





Записка прокурора Темпалова — одна из самых больших загадок.





— Этот документ ставит большой вопрос, каким образом прокурор 15 февраля мог знать о возбуждении уголовного дела, если он сам его возбудил 26 февраля? — говорит Курьяков. — Мы посвятили много времени разгадке.





14:40





— 15 февраля Темпалов написал, что на 2-3 дня будет в Свердловске. Мы предположили, что он просто ошибся в датах, — говорит Курьяков. — Есть протокол допроса Темпалова. Для обычного человека это странное действие — допрос человека, который возбуждал дело. Но для тех времен это нормальная процедура. Закон, на который ориентировались следователи, был принят очень давно, еще после революции.





Курьяков разбирает записку Темпалова





14:49





Записку Темпалова исследовал психолог. Выяснилось, что Темпалова много раз допрашивали, а также он сам постоянно думал о событиях февраля. Психолог говорит, что он был зациклен на событиях февраля, поэтому мог машинально поставить такую дату.





Доказали, что это описка. Дело было возбуждено 26 февраля 1959 года.





14:51





— Сейчас я не могу сказать, какая версия наиболее точная. Есть 75 версий, мы находим доказательства, которые их опровергают, и отодвигаем их, — говорит Курьяков. — Например, есть 15 конспирологических версий о том, что все происходило под прикрытием прокуратуры и правоохранительных органов. Это неправда, и мы это доказали. Никаких тайных действий не было.





14:53





Основных версий сейчас три, говорит прокурор.









14:55





Криминальную версию прокуратура сейчас вообще не рассматривает. Криминальная версия — это значит умышленное лишение жизни, убийство.





14:58





— Ещё одна конспирологическая версия состоит в том, что есть ещё одно дело, а то дело, которое мы показываем, — только часть его. Но это не так, совершенно ничем не обосновано, — говорит Курьяков. — В уголовном деле, которое мы вам показываем, даже больше версий, чем есть в интернете! Следователи записывали туда даже личные предположения свидетелей.





15:01





— Если экспертам необходимо будет провести эксгумацию, то мы будем работать с родственниками и просить разрешения на это, — говорит Курьяков.





15:03





Прокурора спрашивают, почему дело было засекречено. Он отвечает, что если хоть один документ в деле был секретным, то и всё дело было засекречено. Такой документ есть один — это поручение о проведении оперативно-разыскных операций. Они и сейчас имеют гриф секретности.





15:06





Прокурор говорит, что будет проведена экспертиза: установят палатку на том же месте, где и стояла палатка группы Дятлова, попробуют сами её разрезать, засечь, сколько времени понадобится, чтобы спуститься вниз, и проверить, возможно ли будет потом подняться наверх.





15:08





— Ребята прожили после выхода из палатки 6–8 часов, мы специально устроим ситуационную экспертизу с выездом на перевал в марте, — говорит Курьяков.





15:08





Это тот самый единственный секретный документ в деле, из-за которого оно всё было засекречено. Сейчас его уже можно показывать, гриф секретности снят.









15:11





Вот еще фото материалов дела.





















15:12





У Курьякова спрашивают, не боится ли он сам идти на перевал Дятлова, ведь там довольно экстремальные условия.





— У меня есть погоны, я давал присягу, — говорит он. — Я должен провести проверку, и я её проведу. У меня нет вариантов.





15:15





Петр Иванович Бартоломей говорит, что никаких расписок о неразглашении он не давал, но ходили слухи о том, что некоторые свидетели подписывали их.





В версию о стихийном бедствии он не верит.





15:17





Прокурор добавляет, что подписку брали у всех свидетелей, которые давали показания. Но это была не подписка о неразглашении, а подписка об уведомлении свидетеля о том, что он должен говорить правду. Это обычная процедура.





15:21





Журналистка «Комсомольской правды» говорит, что есть много несостыковок в уголовном деле: непонятно, как проводилось опознание тел, нет описания вещей Семена Золотарева. Все они изложены в заявлении в прокуратуру.





15:23





— В материалах дела есть данные о радиации на одежде туристов, но мы будем назначать повторную специальную экспертизу, — говорит Курьяков. — Мы проверим все на современной технике.





15:28





Прокурора спрашивают о разных версиях — например, о том, что на перевале Дятлова взорвалась ракета, но он уходит от ответа.





— Я ответы на эти вопросы знаю, но пока не могу привести вам доказательства, — говорит он. — Когда я смогу предоставить доказательства, всё расскажу.





15:31





Тактику и методику расследования прокурор пока разглашать не готов, потому что это может помешать.





15:32





— Каждый имеет право на свою оценку этих событий, но наша задача — дать оценку, основанную на доказательствах, — говорит прокурор.





15:34





Расследование планируют закончить в августе. Это связано с тем, что долго будут проводить экспертизы.





15:38





Сейчас у прокуратуры есть три основные версии — лавина, ураган и снежная доска.





16:24





Фотографии страниц уголовного дела. Теперь их можно публиковать.





Представителя прокуратуры облепили фотографы













Фото разрывов и разрезов палатки













Постановление о прекращении дела





17:00





Всю информацию об этом деле мы собрали в одном тексте. На этом мы завершаем онлайн-трансляцию, спасибо, что были с нами.



