Остров ледяных пещер: новосибирец побывал в крупнейшем леднике Исландии

Снимок сделан в ледяной пещере, образованной в крупнейшем леднике Исландии — Ватнайёкюдле. «В кадре — наш гид Рейнир, водивший группу на ледник. Путешествие началось от ледяной лагуны: сначала на подготовленных внедорожниках около 30 минут, а затем в кошках пешком около часа», — пояснил Уницын





Новосибирский фотограф Антон Уницын опубликовал снимки из своей поездки в Исландию — он запечатлел ледяные пещеры, Пальцы тролля, водопады и северное сияние.







«Больше всего мне запомнилась дружная компания тура, ледяные пещеры и северное сияние. Тур организовывали мои друзья — Дарья Булавина и Стас Васильев. Они фанаты Исландии, в августе прошлого года я снимал в этой стране их свадьбу. Ледяная пещера потрясла и запомнилась глубоким цветом льда и красотой форм. Северное сияние — тут я думаю ничего не надо уточнять, это бесподобное зрелище!» — рассказал корреспонденту НГС Антон Уницын о впечатлениях от поездки.





Фотограф пробыл в Исландии с 26 января по 4 февраля. Температура в это время на острове была от –1 до –10 градусов, но скорость порывистого ветра достигала 30 метров в секунду — практически ураган, сообщил Уницын.





Этот снимок сделан в южной части Исландии, когда группа двигалась от ледника в сторону Рейкьявика. Красный цвет весьма распространён среди местных пород и обусловлен содержанием в них железа





Антон Уницын добавил, что северное сияние — это одно из тех явлений природы, которое ему очень хотелось увидеть, отправляясь в Исландию. До этого он видел сияние в Норильске, но, по его словам, там это было скорее небольшое зелёное облако, а в Исландии довелось увидеть качественно другой уровень.





Он пояснил, что каждое лето, когда ледники начинают таять, на границе грунта и льда вода образует причудливые пещеры, а ветер шлифует их стены до идеально гладкого, почти зеркального состояния, покрывая характерными волнами.







Снимок сделан на так называемом чёрном пляже. При этом Антон добавил, что на самом деле большинство пляжей Исландии имеют чёрный вулканический песок





Водопад Скоугафосс. «Это один из самых впечатляющих водопадов. Его масштаб хорошо виден благодаря фигуркам туристов внизу», — пояснил фотограф





Снимок сделан неподалеку от городка Вик, в кадре — так называемые Пальцы тролля. Это базальтовые образования, выступающие из воды





Снимок сделан со смотровой площадки водопада Скоугафосс. На утёсах вокруг него гнездятся чайки





Снимок сделан на Бриллиантовом пляже, недалеко от ледяной лагуны ледника Ватнайёкюдль. «Эта лагуна имеет выход в море, и айсберги, откалываясь от ледника, часто оказываются вынесены на ближайший пляж», — сообщил Антон Уницын





Северное сияние. Снимок сделан в южной части Исландии





Новосибирец Антон Уницын привозит яркие фотографии из разных уголков мира — в ноябре он снял Хэллоуин-парад в Нью-Йорке.