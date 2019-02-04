Остров ледяных пещер: новосибирец побывал в крупнейшем леднике Исландии
Северное сияние на европейском острове оказалось красивее, чем в Сибири
Новосибирский фотограф Антон Уницын опубликовал снимки из своей поездки в Исландию — он запечатлел ледяные пещеры, Пальцы тролля, водопады и северное сияние.
«Больше всего мне запомнилась дружная компания тура, ледяные пещеры и северное сияние. Тур организовывали мои друзья — Дарья Булавина и Стас Васильев. Они фанаты Исландии, в августе прошлого года я снимал в этой стране их свадьбу. Ледяная пещера потрясла и запомнилась глубоким цветом льда и красотой форм. Северное сияние — тут я думаю ничего не надо уточнять, это бесподобное зрелище!» — рассказал корреспонденту НГС Антон Уницын о впечатлениях от поездки.
Фотограф пробыл в Исландии с 26 января по 4 февраля. Температура в это время на острове была от –1 до –10 градусов, но скорость порывистого ветра достигала 30 метров в секунду — практически ураган, сообщил Уницын.
Антон Уницын добавил, что северное сияние — это одно из тех явлений природы, которое ему очень хотелось увидеть, отправляясь в Исландию. До этого он видел сияние в Норильске, но, по его словам, там это было скорее небольшое зелёное облако, а в Исландии довелось увидеть качественно другой уровень.
Он пояснил, что каждое лето, когда ледники начинают таять, на границе грунта и льда вода образует причудливые пещеры, а ветер шлифует их стены до идеально гладкого, почти зеркального состояния, покрывая характерными волнами.
Новосибирец Антон Уницын привозит яркие фотографии из разных уголков мира — в ноябре он снял Хэллоуин-парад в Нью-Йорке.
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Мария Тищенко
Фото Антона Уницына