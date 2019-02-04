Встали в очередь: 12 тысяч новосибирцев обнаружили у себя смертельно опасную болезнь

В раковом регистре области уже более 80 тысяч человек





Новосибирские онкологи поделились статистикой за 2018 год — тысячи горожан узнали, что у них онкология.





В прошедшем году врачи зарегистрировали 12 244 новых случая онкозаболеваний, всего же в раковом регистре состоят более 80 тысяч жителей Новосибирской области, рассказал 4 февраля главный онколог региона Вадим Захаров.





По его словам, заболеваемость растёт во всём мире, не только в России.





«По статистике, конечно, заболеваемость раком прежде всего поражает население возрастное, это удел пожилых, к сожалению. Однако сейчас мы видим определённую тенденцию к омоложению населения», — отметил врач.





Он заявил, что в больницах в этому году появится новое высокотехнологичное оборудование.





Сейчас в Новосибирске всего 749 онкологических коек, но, по словам Вадима Захарова, пациентам бесплатно дадут койки и в клинике Мешалкина, в дорожной больнице и в «Авиценне» — такие меры будут проводиться, пока в городе не построен новый онкоцентр.





«Конечно, сейчас у нас существует проблема с коечным фондом, вы знаете, что, к сожалению, сохраняются очереди на приём к специалисту, очереди на проведение того или иного специального лечения в онкологический диспансер, это болевая точка, и к ней отношусь очень трепетно и категорически протестую против того, чтобы рассматривать вопросы о каких-то сверхтехнологичных хирургических вмешательствах или запуску борнейтронзахватной терапии, а всё-таки обратиться к проблеме очередей, к проблеме доступа к медицинским услугам», — объяснил Захаров.







Ранее в Новосибирске прошла фотосессия, посвящённая борьбе с раком: моделями стали сибирячки, которые борются со страшной болезнью. Они рассказали НГС, что готовились к смерти и скрывали правду от близких, и поделились, что дало им силы жить.