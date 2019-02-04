Котята под капотом: спасатели попросили новосибирцев искать в машинах животных

Кошки могут прятаться в машине, чтобы не мёрзнуть

Вытащить из-под капота котёнка может далеко не каждый — лучше позвонить спасателям





Новосибирские спасатели обратились к новосибирцам с просьбой проверять в мороз свои автомобили — в двигательном отсеке могут прятаться животные.





«Друзья, в связи с заморозками не забывайте проверять безбилетных пассажиров под капотом. У вас это займёт меньше минуты, но кому-то вы сохраните целую жизнь», — говорится в обращении спасателей Муниципальной аварийно-спасательной службы.





Начальник службы Дмитрий Фокин рассказал, что в прошлые годы новосибирцы обращались к спасателям, когда из-за холодов животные забирались в их автомобили.





«Звонят почему? Бывает, что боятся вытаскивать, чтобы не повредить животному. Это же нужно разобрать что-то вокруг животного, а не путём вытягивания [доставать]. Бывает, что при запуске двигателя куда-то дальше может убежать, и не могут подлезть», — объяснил Дмитрий Фокин.





Он также отметил, что под капотом чаще застревают не взрослые коты, а, как правило, маленькие котята. Также возможность забраться в машину у животного появляется, когда у автомобиля есть большие отверстия внизу и отсутствует защита двигателя.





Дмитрий Фокин добавил, что в такие морозы проверить автомобиль необходимо в любом случае.





«Надо посмотреть и жидкости, потому что в такие морозы и гидравлику давит и ещё какие-то проблемы могут при эксплуатации возникнуть. Лишний раз посмотреть удостовериться, что у вас в автомобиле всё в рабочем состоянии», — отметил начальник аварийно-спасательной службы.





Но иногда животные могут залезть в автомобили и в тёплое время года. Например, новосибирец Михаил Макушенко нашёл котёнка под капотом в мае 2016 года.