Котята под капотом: спасатели попросили новосибирцев искать в машинах животных
Кошки могут прятаться в машине, чтобы не мёрзнуть
Новосибирские спасатели обратились к новосибирцам с просьбой проверять в мороз свои автомобили — в двигательном отсеке могут прятаться животные.
«Друзья, в связи с заморозками не забывайте проверять безбилетных пассажиров под капотом. У вас это займёт меньше минуты, но кому-то вы сохраните целую жизнь», — говорится в обращении спасателей Муниципальной аварийно-спасательной службы.
Начальник службы Дмитрий Фокин рассказал, что в прошлые годы новосибирцы обращались к спасателям, когда из-за холодов животные забирались в их автомобили.
«Звонят почему? Бывает, что боятся вытаскивать, чтобы не повредить животному. Это же нужно разобрать что-то вокруг животного, а не путём вытягивания [доставать]. Бывает, что при запуске двигателя куда-то дальше может убежать, и не могут подлезть», — объяснил Дмитрий Фокин.
Он также отметил, что под капотом чаще застревают не взрослые коты, а, как правило, маленькие котята. Также возможность забраться в машину у животного появляется, когда у автомобиля есть большие отверстия внизу и отсутствует защита двигателя.
Дмитрий Фокин добавил, что в такие морозы проверить автомобиль необходимо в любом случае.
«Надо посмотреть и жидкости, потому что в такие морозы и гидравлику давит и ещё какие-то проблемы могут при эксплуатации возникнуть. Лишний раз посмотреть удостовериться, что у вас в автомобиле всё в рабочем состоянии», — отметил начальник аварийно-спасательной службы.
Но иногда животные могут залезть в автомобили и в тёплое время года. Например, новосибирец Михаил Макушенко нашёл котёнка под капотом в мае 2016 года.
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Елена Громкова
Фото Михаила Макушенко