На ТЭЦ-5 вышел из строя один энергоблок

Всего на ТЭЦ-5 шесть энергоблоков





В понедельник, 4 февраля, мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что на ТЭЦ-5 в Новосибирске перестал работать один энергоблок.





«На ТЭЦ-5 вывод из строя одного энергоблока. Поступила в 9:30 информация о выводе на ТЭЦ-5 одного энергоблока. По заверению руководства СГК ситуация контролируемая. К вечеру по заверению получили [информацию], что энергоблок будет введен в действие», — коротко сообщил мэр Анатолий Локоть в докладе на оперативном совещании у губернатора Андрея Травникова.



По данным муниципального портала «Мой Новосибирск», сейчас в городе нет отключений горячей воды и отопления.





В пресс-службе «Сибирской генерирующей компании» пообещали прокомментировать ситуацию позднее.





На днях стало известно, что коммунальщики закупили две новые спецмашины МАВР для ремонта теплосетей. Каждая машина стоила СГК 3,7 миллиона рублей.

