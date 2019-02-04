На ТЭЦ-5 вышел из строя один энергоблок
Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть
В понедельник, 4 февраля, мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что на ТЭЦ-5 в Новосибирске перестал работать один энергоблок.
«На ТЭЦ-5 вывод из строя одного энергоблока. Поступила в 9:30 информация о выводе на ТЭЦ-5 одного энергоблока. По заверению руководства СГК ситуация контролируемая. К вечеру по заверению получили [информацию], что энергоблок будет введен в действие», — коротко сообщил мэр Анатолий Локоть в докладе на оперативном совещании у губернатора Андрея Травникова.
По данным муниципального портала «Мой Новосибирск», сейчас в городе нет отключений горячей воды и отопления.
В пресс-службе «Сибирской генерирующей компании» пообещали прокомментировать ситуацию позднее.
На днях стало известно, что коммунальщики закупили две новые спецмашины МАВР для ремонта теплосетей. Каждая машина стоила СГК 3,7 миллиона рублей.
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Александр Сильченко, Анна Богданова
Фото Ольги Бурлаковой