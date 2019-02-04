УАЗ занесло на Сибиряков-Гвардейцев: он вылетел наперерез троллейбусу
Пассажиров из троллейбуса пришлось высадить
Сегодня, 4 февраля, недалеко от площади Кирова в Кировском районе Новосибирска УАЗ вылетел в сугроб перед троллейбусом.
«В 09:50 на горбатом мосту в сторону площади Кирова УАЗ занесло, и он попал под троллейбус», — сообщили в службе аварийных комиссаров «Альянс».
УАЗ избежал столкновения со столбом на обочине — машину остановил сугроб.
В аварии никто не пострадал. Пассажиров троллейбуса после случившегося высадили.
На прошлой неделе троллейбус
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Елена Громкова
Фото предоставлены службой аварийных комиссаров «Альянс»