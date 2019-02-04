УАЗ занесло на Сибиряков-Гвардейцев: он вылетел наперерез троллейбусу

Троллейбус въехал в автомобиль сзади





Сегодня, 4 февраля, недалеко от площади Кирова в Кировском районе Новосибирска УАЗ вылетел в сугроб перед троллейбусом.





«В 09:50 на горбатом мосту в сторону площади Кирова УАЗ занесло, и он попал под троллейбус», — сообщили в службе аварийных комиссаров «Альянс».





УАЗ избежал столкновения со столбом на обочине — машину остановил сугроб.





В аварии никто не пострадал. Пассажиров троллейбуса после случившегося высадили.





Пассажиров троллейбуса пришлось высадить



