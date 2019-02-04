Автобус влетел в КАМАЗ: в полиции рассказали подробности ночного ДТП с автобусом из Шерегеша

Водитель автобуса погиб, но никто из 50 пассажиров не пострадал

Автобус с 50 пассажирами врезался в ехавший впереди КАМАЗ





В полиции Новосибирской области рассказали подробности ДТП с участием КАМАЗа и автобуса с 50 пассажирами, которое случилось минувшей ночью на трассе К19-Р в Тогучинском районе.





«Водитель автобуса "Скания К400" 1965 года рождения, житель Новосибирской области, <…> двигался со стороны города Ленинск-Кузнецкий в сторону города Новосибирска и в пути совершил столкновение с впереди идущим автомобилем КАМАЗ», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.







В полиции уточнили, что в ДТП погиб второй водитель автобуса — 49-летний житель Новосибирского района. Всего в автобусе было 52 человека — никто из пассажиров не пострадал.







«Пассажиры продолжили движение на резервном автобусе перевозчика», — рассказали в Территориальном управлении автомобильных дорог Новосибирской области.







По его данным, после столкновения из КАМАЗа на дорогу высыпалось 5 тонн угля. Его пришлось убирать работникам Тогучинского ДРСУ — филиала «Новосибирскавтодора». Пока на месте ДТП работала следственная группа, на этом участке дороги было организовано реверсивное движение. В 4:26 движение восстановили.





В ДТП погиб один из водителей автобуса, который в это время был не за рулём





Ранее в «Новосибирскавтодоре» рассказывали, что попавший в аварию автобус ехал из Шерегеша. ДТП случилось сегодня, 4 февраля, во втором часу ночи на 77-м километре трассы К19-Р Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий в районе села Владимировка.