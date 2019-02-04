Достал обрез и направил в сторону пассажиров: в электричке поймали вооружённого пассажира

Пассажир ехал в электричке с обрезом 16-го калибра





Транспортные полицейские поймали под Новосибирском мужчину с обрезом — вооружённого сибиряка в электричке заметил один из пассажиров.







«Опасного пассажира заметил бывший новосибирский спортсмен-биатлонист. Мужчина демонстрировал оружие своим спутникам, а затем направил обрез в их сторону и нажал на спуск. <...> Вооруженный мужчина увидел на себе взгляд спортсмена и спрятал обрез в сумку», — рассказали в пресс-службе транспортной полиции.







Мужчина перевозил обрез в спортивной сумке





Выйдя на станции, очевидец сообщил о вооружённом мужчине сотрудникам полиции и детально описал его внешность.





«Сотрудники патрульно-постовой службы линейного отдела по приметам обнаружили и задержали подозреваемого. Им оказался неработающий 32-летний житель Искитимского района, ранее дважды привлекавшийся к уголовной ответственности. Обрез, изготовленный кустарным способом из гладкоствольного ружья 16-го калибра, изъят», — сообщили в пресс-службе полиции на транспорте.





Полицейские установили, что обрез изготовлен кустарно





Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия). Максимальное наказание по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет со штрафом в размере 80 тысяч рублей.





«Задержанный ранее судим. В настоящее время не работает нигде. Сейчас в рамках уголовного дела обстоятельства происхождения оружия выясняется. Возможно, будет установлен предыдущий хозяин, потому что когда-то этот обрез был ружьём. Возможно, бывший хозяин сможет пояснить что-либо. Бывают такие случаи, когда теряют люди оружие», — пояснил корреспонденту НГС старший референт отделения информации и общественных связей УТ МВД России по СФО Михаил Бирюков.





Сейчас полицейские устанавливают возможную причастность подозреваемого к преступлениям с использованием этого обреза.





В конце января в Центральном районе Новосибирска сотрудники полиции совместно с ФСБ пресекли деятельность подпольной оружейной мастерской, в которой спортивное и сигнальное оружие переделывали для стрельбы боевыми патронами.