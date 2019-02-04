Ехавший из Шерегеша автобус попал в смертельное ДТП с КАМАЗом на трассе

Погиб один из водителей автобуса

Смертельное ДТП случилось в Тогучинском районе возле села Владимировка
Смертельное ДТП случилось в Тогучинском районе возле села Владимировка


В ночь на понедельник, 4 февраля, на трассе К19-Р в Новосибирской области в смертельном ДТП сошлись автобус с 50 пассажирами и КАМАЗ, груженный углём.


Об этом корреспонденту НГС сообщила Татьяна Чечурова — пресс-секретарь «Новосибирскавтодора», работники которого убирали с дороги уголь после происшествия.


По её данным, ДТП случилось во втором часу ночи на 77-м километре трассы К19-Р Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий.


Как пояснила Татьяна Чечурова, автобус «Скания» ехал из Шерегеша — в нём было 50 пассажиров и два водителя. Возле села Владимировка Тогучинского района автобус столкнулся с КАМАЗом, который вёз уголь. В ДТП погиб один из водителей автобуса, который в это время был не за рулём.


После ДТП на место приехали работники «Новосибирскавтодора», чтобы сделать уборку на этом участке дороги. В этом месте было организовано реверсивное движение, но поскольку поток машин был не очень интенсивным, к затору это не привело, уточнила Татьяна Чечурова.


По её словам, уборка территории завершилась к утру. «Движение полностью восстановлено», — добавила пресс-секретарь «Новосибирскавтодора».


Получить комментарии Управления ГИБДД Новосибирской области корреспонденту НГС пока не удалось.


В ДТП погиб один из водителей автобуса, который был не за рулём
В ДТП погиб один из водителей автобуса, который был не за рулём


Накануне вечером ещё одно смертельное ДТП случилось на Гусинобродском тракте: в столкновении с внедорожником погиб водитель «Тойоты Калдина».

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