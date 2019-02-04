Мороз пробкам не помеха: новосибирцы опаздывают на работу из-за длинного затора на Большевистской
Скорость машин в потоке снизилась до 7 километров в час
Утром в понедельник, 4 февраля, новосибирские водители встали в огромную пробку на правом берегу.
Сложный затор в девятом часу утра собрался на улице Большевистской в сторону «Речного вокзала» — пробка растянулась от остановки «Инструментальный завод». Скорость машин в потоке, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», снизилась до 7 километров в час.
На правом берегу также было затруднено движение на улицах Кирова, Ипподромской, Плановой, Красном проспекте. На левом берегу особенно загруженными выглядели проезд Энергетиков в сторону Димитровского моста и выезд с Советского шоссе на улицу Мира. В целом уровень утренних пробок в городе не превышал 4 баллов, также на карте отмечено несколько ДТП.
Ранее фотокорреспондент НГС Александр Ощепков снял красивый таймлапс утренней пробки, в которой каждый день приходится стоять жителям микрорайонов МЖК и Плющихинский.
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Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова из архива НГС (1), скриншот yandex.ru/maps (2)