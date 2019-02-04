Мороз пробкам не помеха: новосибирцы опаздывают на работу из-за длинного затора на Большевистской

Скорость машин в потоке снизилась до 7 километров в час

В целом уровень пробок в городе на момент публикации новости оценивался в 4 балла
В целом уровень пробок в городе на момент публикации новости оценивался в 4 балла


Утром в понедельник, 4 февраля, новосибирские водители встали в огромную пробку на правом берегу.


Сложный затор в девятом часу утра собрался на улице Большевистской в сторону «Речного вокзала» — пробка растянулась от остановки «Инструментальный завод». Скорость машин в потоке, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», снизилась до 7 километров в час.


На правом берегу также было затруднено движение на улицах Кирова, Ипподромской, Плановой, Красном проспекте. На левом берегу особенно загруженными выглядели проезд Энергетиков в сторону Димитровского моста и выезд с Советского шоссе на улицу Мира. В целом уровень утренних пробок в городе не превышал 4 баллов, также на карте отмечено несколько ДТП.


Пробка на Большевистской растянулась примерно на 2,5 километра
Пробка на Большевистской растянулась примерно на 2,5 километра


Ранее фотокорреспондент НГС Александр Ощепков снял красивый таймлапс утренней пробки, в которой каждый день приходится стоять жителям микрорайонов МЖК и Плющихинский.

Прочтений: 7987

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (39)39
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено