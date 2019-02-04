Аналитики назвали самые распространённые причины смерти новосибирцев

Жители региона стали чаще умирать от рака и реже — от сердечно-сосудистых заболеваний

Новосибирцы стали реже умирать от болезней системы кровообращения, но всё равно эти заболевания убивают почти каждого второго
Новосибирцы стали реже умирать от болезней системы кровообращения, но всё равно эти заболевания убивают почти каждого второго


Статистики рассказали, по каким причинам чаще всего умирают жители Новосибирской области: за год в регионе снизилась смертность от туберкулёза и болезней системы кровообращения.


По данным Новосибирскстата, за январь – ноябрь 2018 года в Новосибирской области родились 30 165 человек, умерли — 32 729, в том числе 151 ребёнок в возрасте до одного года. Таким образом, число умерших превышает число родившихся на 2564 человека.


Самыми распространёнными причинами смертей оказались болезни системы кровообращения (15 152 умерших), новообразования (5560), заболевания органов пищеварения (1304), ряд инфекционных и паразитарных болезней (1245), в том числе от туберкулеза умерло 307 человек. Болезни органов дыхания привели к смерти 1082 новосибирцев.


При этом умирать от болезней системы кровообращения новосибирцы стали реже: в этой категории смертность снизилась на 1549 случаев по сравнению с 11 месяцами 2017 года. Также сократилось количество смертей от инфекционных и паразитарных болезней (-42 случая), в том числе и от туберкулёза (-37 случаев). В случае с остальными категориями болезней смертность, наоборот, увеличилась. От новообразований умерло на 317 человек больше, чем годом ранее. Также стало больше смертей от болезней органов дыхания (+68 случаев) и органов пищеварения (+88 случаев).


От внешних причин в Новосибирской области за 11 месяцев умер 2221 человек. В 451 случае это было самоубийство, в 305 случаях к гибели привели несчастные случаи на транспорте. 186 новосибирцев стали жертвами убийств. 115 жителей региона погибли от случайного отравления алкоголем.


Ранее врач подробно рассказал в интервью НГС, почему в смертельном списке болезни системы кровообращения обгоняют раковые заболевания и различные травмы, а также пояснил, можно ли спасти себя от сердечного приступа, если вовремя заняться здоровьем.

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