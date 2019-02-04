Аналитики назвали самые распространённые причины смерти новосибирцев

Жители региона стали чаще умирать от рака и реже — от сердечно-сосудистых заболеваний

Новосибирцы стали реже умирать от болезней системы кровообращения, но всё равно эти заболевания убивают почти каждого второго





Статистики рассказали, по каким причинам чаще всего умирают жители Новосибирской области: за год в регионе снизилась смертность от туберкулёза и болезней системы кровообращения.







По данным Новосибирскстата, за январь – ноябрь 2018 года в Новосибирской области родились 3 0 165 человек, умерли — 32 729 , в том числе 151 ребёнок в возрасте до одного года. Таким образом, число умерших превышает число родившихся на 2564 человека.





Самыми распространёнными причинами смертей оказались болезни системы кровообращения (1 5 152 умерших), новообразования (5560), заболевания органов пищеварения (1304), ряд инфекционных и паразитарных болезней (1245), в том числе от туберкулеза умерло 307 человек. Болезни органов дыхания привели к смерти 1082 новосибирцев.







При этом умирать от болезней системы кровообращения новосибирцы стали реже: в этой категории смертность снизилась на 1549 случаев по сравнению с 11 месяцами 2017 года. Также сократилось количество смертей от инфекционных и паразитарных болезней (-42 случая), в том числе и от туберкулёза (-37 случаев). В случае с остальными категориями болезней смертность, наоборот, увеличилась. От новообразований умерло на 317 человек больше, чем годом ранее. Также стало больше смертей от болезней органов дыхания (+68 случаев) и органов пищеварения (+88 случаев).







От внешних причин в Новосибирской области за 11 месяцев умер 2221 человек. В 451 случае это было самоубийство, в 305 случаях к гибели привели несчастные случаи на транспорте. 186 новосибирцев стали жертвами убийств. 115 жителей региона погибли от случайного отравления алкоголем.







Ранее врач подробно рассказал в интервью НГС, почему в смертельном списке болезни системы кровообращения обгоняют раковые заболевания и различные травмы, а также пояснил, можно ли спасти себя от сердечного приступа, если вовремя заняться здоровьем.

