Десять заблуждений про рак: это не заразно и волосы не выпадают

Своевременная диагностика рака сокращает срок лечения





Об онкологии и борьбе с ней сегодня говорят так часто, что, кажется, сложно найти человека, который не знает о мерах профилактики онкологии. Тем не менее находятся люди, которые верят небылицам и мифам, которыми окутан рак. Во Всемирный день борьбы с раком Сеть городских порталов развенчивает главные заблуждения об этой болезни, а помогают нам в этом врачи-онкологи.







Рак — болезнь молодая







Это неправда: онкологией болели в древности, в раскопках ученые находили скелеты со следами метастаз. Другое дело, что в большинстве случаев рак — болезнь старческого возраста, а наши предки умирали чаще в 40–50 лет. Поэтому так называемый «возраст рака» (60–70 лет) был редкостью.







Цивилизация создала условия для учащения онкологических заболеваний: стало больше контактов с радиацией, химическими канцерогенами. С другой стороны, появилась профилактика: диагностировать и вылечить рак можно на ранних стадиях.







Рак — это наследственное заболевание







Неверно. Наследственная предрасположенность — это только 10% от всех причин заболеваний, и усматривается в случаях возникновения злокачественных опухолей у кровных родственников до 50 лет.







Рак — это заразно















В большинстве случаев это не так, рак — не инфекционное заболевание и может быть передан только в случае трансплантации органов или тканей. Человеку, которому достались органы от донора с онкологией, возрастает риск, но шанс заболеть — 2 к 10 тысячам трансплантаций.







Онкологию обязательно указывают в истории болезни, и при пересадке органов таких доноров врачи стараются избегать.







Смартфон провоцирует рак мозга







Это неправда. Онкологию вызывает мутация в генах, а излучение от мобильного телефона повредить геном не сможет. Смартфон — это не радиация, можно им пользоваться и не бояться. К тому же нет данных об увеличении динамики злокачественных опухолей за последние годы.





Курение вызывает только рак лёгких







Курение — это 30% причин онкологии, но не только лёгких. Это гортань, полость рта, желудок, даже рак молочной железы и рак шейки матки, хотя, казалось бы, какая связь. Но статистика твёрдо это демонстрирует. Самые злокачественные варианты опухоли бывают как раз у тех женщин, которые курят.







Из-за тесных бюстгальтеров и дезодорантов развивается рак груди







Это ложь. Опухоль молочных желез зависит от гормонального статуса, чем он стабильней — тем меньше риск. У женщин бывают гормональные всплески, которые регулируются в том числе с приемом контрацептивов. Продолжительный курс таблеток рак не спровоцирует, а, наоборот, способствует профилактике.







Что касается дезодорантов и прочих косметических средств — химические вещества в их составе не влияют на изменения в тканях груди.





Рак груди бывает только у женщин







И это тоже неправда. У женщин онкология молочной железы — самое распространенное заболевание в мире. По данным ВОЗ, на него приходится 16% всех случаев заболеваний среди женщин. Но и мужчины не защищены от этого диагноза. Другое дело, что о профилактике этого вида рака сильная половина толком не знает, поэтому диагноз ставится мужчинам на поздних стадиях.





Из-за рака выпадают волосы







Больные онкологией действительно теряют волосы, но чаще всего облысение случается в ходе лучевой и химиотерапии. Современные методы борьбы с раком дошли до того, что сегодня можно воздействовать только на пораженные клетки, при таком лечении алопеции не будет.







Лечение рака сложнее, чем сама болезнь















Это неправда. Чем раньше диагностировано заболевание, тем быстрее и эффективней пройдет лечение. Большинство раковых опухолей полностью и надёжно излечиваются. Например, раки кожи, нижней губы, большинство раков почки, мочевого пузыря, кишечника, матки, молочной железы, злокачественных лейкозов. Залогом надёжного лечения является своевременная диагностика.







Если полностью избавить организм от опухоли невозможно, врачи подберут лечение, которое адаптирует больного к жизни с опухолью так же, как и с другими хроническими заболеваниями, которые приобретаются с возрастом.







Рак можно вылечить народными средствами







Нет и еще раз нет. Травки и настои не только не помогут, но и нанесут вред организму. Опасайтесь и не верьте в целебную силу экстракта болиголова, мухомора, керосина, фракции нефти — производной синильной кислоты (лаэтрин) и сулемы (витурид).

