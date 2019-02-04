Пламя вырывается с балкона: в Калининском районе загорелась квартира

Пожар произошёл в доме на улице Фадеева





Сегодня ночью, 4 февраля, в Калининском районе Новосибирска загорелась квартира в многоэтажном доме. Возгорание произошло в 17-этажном доме по адресу Фадеева 66/1 — пламя вырывалось с балкона.





Как сообщают подписчики в социальных сетях, квартира загорелась на втором этаже. Очевидцы предполагают, что пожар начался из-за непотушенного окурка, брошенного с верхних этажей.





Однако официальная причина пока неизвестна. На момент публикации получить оперативный комментарий в МЧС о причинах возгорания корреспонденту НГС не удалось.





Огонь охватил весь балкон





Вчера днём в Кировском районе Новосибирска загорелся частный дом — столб дыма виден из разных частей города. А 30 января в Ленинском районе Новосибирска на улице Римского-Корсакова, 12 в пятиэтажном доме загорелась одна из квартир на втором этаже. Один из жильцов, оказавшись в задымлённой квартире, метался в панике и не мог открыть дверь — его вывели на улицу пожарные.

