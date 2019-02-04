Пламя вырывается с балкона: в Калининском районе загорелась квартира

Подробности происшествия выясняются

 Пожар произошёл в доме на улице Фадеева
 Пожар произошёл в доме на улице Фадеева


Сегодня ночью, 4 февраля, в Калининском районе Новосибирска загорелась квартира в многоэтажном доме. Возгорание произошло в 17-этажном доме по адресу Фадеева 66/1 — пламя вырывалось с балкона.


Как сообщают подписчики в социальных сетях, квартира загорелась на втором этаже. Очевидцы предполагают, что пожар начался из-за непотушенного окурка, брошенного с верхних этажей. 


Однако официальная причина пока неизвестна. На момент публикации получить оперативный комментарий в МЧС о причинах возгорания корреспонденту НГС не удалось.


Огонь охватил весь балкон
Огонь охватил весь балкон


Вчера днём в Кировском районе Новосибирска загорелся частный дом — столб дыма виден из разных частей города. А 30 января в Ленинском районе Новосибирска на улице Римского-Корсакова, 12 в пятиэтажном доме загорелась одна из квартир на втором этаже. Один из жильцов, оказавшись в задымлённой квартире, метался в панике и не мог открыть дверь — его вывели на улицу пожарные.

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