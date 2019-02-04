«Борьба была очень тяжёлая»: сибирячка стала бронзовым призёром чемпионата России по пауэрлифтингу

Также спортсменка завоевала две серебряные медали в отдельных упражнениях

Спортсменка из Новосибирска — крайняя справа
Спортсменка из Новосибирска — крайняя справа


Новосибирская спортсменка Валентина Верменюк стала бронзовым призёром чемпионата России по пауэрлифтингу. Соревнования включали в себя три вида спорта: приседание со штангой на плечах, жим штанги лежа на скамье и отрыв штанги от помоста. Сибирячка выступала в категории 52 кг. 


«Мастер спорта международного класса <...> Валентина Верменюк успешно вернулась на помост после двухлетнего перерыва. На чемпионате России в Москве ей покорилась сумма 482,5 кг (195 кг в приседании, 112,5 кг в жиме, 175 кг в тяге становой)», — сообщила в официальной группе Федерация пауэрлифтинга Новосибирской области.


Валентина рассказала корреспонденту НГС, что эта борьба была тяжёлой, но она довольна своим результатом.


«Заняла я третье место. Ещё две медали в отдельных упражнениях, серебро — в приседаниях, серебро — в тяге становой. После длительного перерыва было тяжело настроиться на выступление. Борьба была очень тяжёлая: за время моего отсутствия соперники хорошо подросли в результатах. Несмотря на третье место, довольны результатом, это моя лучшая сумма в троеборье», — подытожила спортсменка.


На первом месте оказалась спортсменка из Ульяновска (520 кг), на втором — спортсменка из Татарстана (500,5 кг). 


В ноябре прошлого года новосибирец Сергей Федосиенко стал победителем Открытого чемпионата мира по пауэрлифтингу — для спортсмена это была 13-я победа на мировых соревнованиях.


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