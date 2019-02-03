Водитель «Тойоты» погиб при лобовом столкновении на Гусинобродском тракте
По словам очевидцев, среди пострадавших есть восьмилетний ребёнок
Сегодня, 3 февраля, на Гусинобродском тракте в Новосибирске произошло лобовое столкновение двух автомобилей: универсала Toyota Caldina и внедорожника Mitsubishi Pajero Sport. По словам очевидцев, авария случилась около 20:00 у остановки «Сады "Медик"».
Водитель «Тойоты» выехал на встречную полосу и совершил столкновение с внедорожником, в результате чего водитель легковушки от полученных травм скончался на месте.
Как сообщают очевидцы в социальных сетях, в Mitsubishi Pajero также есть пострадавшие: водитель и ребёнок восьми лет.
Корреспондент НГС позвонил в службу аварийных комиссаров «АВАРКОМ»: там подтвердили информацию о случившемся, но комментировать отказались.
Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, врачи и пожарные.
Несколько дней назад на улице Фабричной в Железнодорожном районе Новосибирска столкнулись три иномарки — в аварии пострадала женщина.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Виктория Брылёва
Фото Анны Золотовой из архива НГС (1), vk.com/incident_nsk (2)