Водитель «Тойоты» погиб при лобовом столкновении на Гусинобродском тракте

По словам очевидцев, среди пострадавших есть восьмилетний ребёнок

На тракте столкнулись легковушка и внедорожник





Сегодня, 3 февраля, на Гусинобродском тракте в Новосибирске произошло лобовое столкновение двух автомобилей: универсала Toyota Caldina и внедорожника Mitsubishi Pajero Sport. По словам очевидцев, авария случилась около 20:00 у остановки «Сады "Медик"».





Водитель «Тойоты» выехал на встречную полосу и совершил столкновение с внедорожником, в результате чего водитель легковушки от полученных травм скончался на месте.





Как сообщают очевидцы в социальных сетях, в Mitsubishi Pajero также есть пострадавшие: водитель и ребёнок восьми лет.





Корреспондент НГС позвонил в службу аварийных комиссаров «АВАРКОМ»: там подтвердили информацию о случившемся, но комментировать отказались.





Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, врачи и пожарные.









Как сообщают очевидцы, ещё двое пассажиров не пострадали





Несколько дней назад на улице Фабричной в Железнодорожном районе Новосибирска столкнулись три иномарки — в аварии пострадала женщина.





