Водитель «Тойоты» погиб при лобовом столкновении на Гусинобродском тракте

По словам очевидцев, среди пострадавших есть восьмилетний ребёнок

На тракте столкнулись легковушка и внедорожник
На тракте столкнулись легковушка и внедорожник


Сегодня, 3 февраля, на Гусинобродском тракте в Новосибирске произошло лобовое столкновение двух автомобилей: универсала Toyota Caldina и внедорожника Mitsubishi Pajero Sport. По словам очевидцев, авария случилась около 20:00 у остановки «Сады "Медик"». 


Водитель «Тойоты» выехал на встречную полосу и совершил столкновение с внедорожником, в результате чего водитель легковушки от полученных травм скончался на месте. 


Как сообщают очевидцы в социальных сетях, в Mitsubishi Pajero также есть пострадавшие: водитель и ребёнок восьми лет. 


Корреспондент НГС позвонил в службу аварийных комиссаров «АВАРКОМ»: там подтвердили информацию о случившемся, но комментировать отказались. 


Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, врачи и пожарные. 



Как сообщают очевидцы, ещё двое пассажиров не пострадали
Как сообщают очевидцы, ещё двое пассажиров не пострадали


Несколько дней назад на улице Фабричной в Железнодорожном районе Новосибирска столкнулись три иномарки — в аварии пострадала женщина.


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