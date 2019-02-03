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Появилось видео, на котором микроавтобус едет по встречной полосе на Красном проспекте

Запись обнародовал очевидец происшествия

Микроавтобус проехал по встречной полосе и задел больше восьми автомобилей
Микроавтобус проехал по встречной полосе и задел больше восьми автомобилей


В Сети появилось видео, на котором микроавтобус Mazda проехал по встречной полосе на Красном проспекте в сторону площади Калинина, по пути задев несколько автомобилей. Видеозапись опубликовал очевидец несколько часов назад. 


ДТП произошло прошлой ночью — по словам очевидцев, водитель микроавтобуса не мог стоять на ногах.


«Пьяные покатушки по встречке. Пьяный на микроавтобусе устроил ДТП, но не остановился, а начал удирать по Красному проспекту — прямо по встречке, от площади Калинина в сторону станции метро "Гагаринская"», — прокомментировал автор видеозаписи. 


На видеозаписи видно, что люди пытаются остановить машину: стучат в окна и по кузову автомобиля, но водитель уезжает, не обращая на это внимания. Проехав несколько метров по встречной полосе, водитель микроавтобуса сворачивает на свою полосу движения и врезается в сугроб. 


Три дня назад в Дзержинском районе пьяный водитель протаранил машину и скрылся с места аварии.

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