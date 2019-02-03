Над куполом: БК «Новосибирск» обыграл ижевский «Купол-Родники»
Это первая победа после четырёх поражений подряд
Баскетбольный клуб «Новосибирск» обыграл ижевскую команду «Купол-Родники» в домашнем матче регулярного чемпионата российской Суперлиги.
Игра проходила вечером 3 февраля в Новосибирске и завершилась со счётом 68:78 в пользу новосибирских баскетболистов. БК «Новосибирск» лидировал в первой и третьей четвертях, уступил несколько очков во второй и четвёртой (25:14, 16:17, 21:18, 16:19).
Следующая игра пройдёт 8 февраля с пермской командой «Парма». Последнюю игру БК «Новосибирск» проиграл клубу МБА из Москвы — это было четвёртое поражение подряд для новосибирской команды.
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Виктория Брылёва
Фото bcnovosibirsk.ru