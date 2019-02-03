В Новосибирске прошла выставка для влюблённых в собак — её посетило полтысячи человек

Участие в выставке приняли 150 собак — их привезли со всей Сибири

На выставку пришло около 500 человек
На выставку пришло около 500 человек


Сегодня в Ленинском районе Новосибирска прошла выставка «День влюбленных в собак» — её посетило 500 человек. 


Выставку «День влюбленных в собак» организовал Сибирский дрессировочный кинологический центр. По словам одного из организаторов, руководителя центра Регины Курмашовой, за 6 часов работы выставки её посетило около 500 человек. 


Оценивать выступающих собак позвали сербского судью Воислава Ал-Дагхистани
Оценивать выступающих собак позвали сербского судью Воислава Ал-Дагхистани


К участию допускались все породы — от маленьких до крупных собак
К участию допускались все породы — от маленьких до крупных собак


«В выставке у нас принимает участие более 150 собак. В этом году работают две большие монопородные выставки: северных ездовых и московских сторожевых собак. На выставке присутствует известный судья из Сербии Воислав Ал-Дагхистани, а участники приехали из разных регионов: из Омска, Томска, Барнаула, Рубцовска, есть несколько участников из Казахстана», — рассказала Регина Курмашова.


В этом году работали две большие монопородные выставки: северных ездовых и московских сторожевых собак
В этом году работали две большие монопородные выставки: северных ездовых и московских сторожевых собак


В качестве призов на выставке выдавали большой мешок корма, специальные спонсорские купоны и возможность сфотографироваться с судьёй
В качестве призов на выставке выдавали большой мешок корма, специальные спонсорские купоны и возможность сфотографироваться с судьёй


К участию в выставке допускались все породы — от маленьких до больших. «Очень много самоедов — красивые большие белые собаки, их 20 штук в одном помещении. Вельш-корги и немецких овчарок было около 10, много шпицов — 15 штук разных видов, из маленьких ещё собаки породы той — и чихуахуа, и грифоны», — перечислила Регина Курмашова.


В Новосибирске прошла выставка для влюблённых в собак — её посетило полтысячи человек


По словам Курмашовой, выставку выиграл немецкий боксёр, которого взяли в аренду из Италии. «Очень хороший пёс. Главный приз — большой мешок корма, специальные спонсорские купоны, ну и почёт и уважение — судья фотографируется», — уточнила организатор.


В 2017 году на выставку «День влюбленных в собак» приехало более 200 участников — собаки ехали и летели из Омска, Красноярска, Томска, Барнаула и даже Якутска, а также из Казахстана. А оценивали псов судьи из Македонии. 

Прочтений: 3897

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (15)15
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено