В Новосибирске прошла выставка для влюблённых в собак — её посетило полтысячи человек
Участие в выставке приняли 150 собак — их привезли со всей Сибири
Сегодня в Ленинском районе Новосибирска прошла выставка «День влюбленных в собак» — её посетило 500 человек.
Выставку «День влюбленных в собак» организовал Сибирский дрессировочный кинологический центр. По словам одного из организаторов, руководителя центра Регины Курмашовой, за 6 часов работы выставки её посетило около 500 человек.
«В выставке у нас принимает участие более 150 собак. В этом году работают две большие монопородные выставки: северных ездовых и московских сторожевых собак. На выставке присутствует известный судья из Сербии Воислав Ал-Дагхистани, а участники приехали из разных регионов: из Омска, Томска, Барнаула, Рубцовска, есть несколько участников из Казахстана», — рассказала Регина Курмашова.
К участию в выставке допускались все породы — от маленьких до больших. «Очень много самоедов — красивые большие белые собаки, их 20 штук в одном помещении. Вельш-корги и немецких овчарок было около 10, много шпицов — 15 штук разных видов, из маленьких ещё собаки породы той — и чихуахуа, и грифоны», — перечислила Регина Курмашова.
По словам Курмашовой, выставку выиграл немецкий боксёр, которого взяли в аренду из Италии. «Очень хороший пёс. Главный приз — большой мешок корма, специальные спонсорские купоны, ну и почёт и уважение — судья фотографируется», — уточнила организатор.
В 2017 году на выставку «День влюбленных в собак» приехало более 200 участников — собаки ехали и летели из Омска, Красноярска, Томска, Барнаула и даже Якутска, а также из Казахстана. А оценивали псов судьи из Македонии.
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Дмитрий Здорников
Фото Густаво Зырянова