В Новосибирске прошла выставка для влюблённых в собак — её посетило полтысячи человек

На выставку пришло около 500 человек





Сегодня в Ленинском районе Новосибирска прошла выставка «День влюбленных в собак» — её посетило 500 человек.







Выставку «День влюбленных в собак» организовал Сибирский дрессировочный кинологический центр. По словам одного из организаторов, руководителя центра Регины Курмашовой, за 6 часов работы выставки её посетило около 500 человек.





Оценивать выступающих собак позвали сербского судью Воислава Ал-Дагхистани





К участию допускались все породы — от маленьких до крупных собак





«В выставке у нас принимает участие более 150 собак. В этом году работают две большие монопородные выставки: северных ездовых и московских сторожевых собак. На выставке присутствует известный судья из Сербии Воислав Ал-Дагхистани, а участники приехали из разных регионов: из Омска, Томска, Барнаула, Рубцовска, есть несколько участников из Казахстана», — рассказала Регина Курмашова.





В этом году работали две большие монопородные выставки: северных ездовых и московских сторожевых собак





В качестве призов на выставке выдавали большой мешок корма, специальные спонсорские купоны и возможность сфотографироваться с судьёй





К участию в выставке допускались все породы — от маленьких до больших. «Очень много самоедов — красивые большие белые собаки, их 20 штук в одном помещении. Вельш-корги и немецких овчарок было около 10, много шпицов — 15 штук разных видов, из маленьких ещё собаки породы той — и чихуахуа, и грифоны», — перечислила Регина Курмашова.









По словам Курмашовой, выставку выиграл немецкий боксёр, которого взяли в аренду из Италии. «Очень хороший пёс. Главный приз — большой мешок корма, специальные спонсорские купоны, ну и почёт и уважение — судья фотографируется», — уточнила организатор.





В 2017 году на выставку «День влюбленных в собак» приехало более 200 участников — собаки ехали и летели из Омска, Красноярска, Томска, Барнаула и даже Якутска, а также из Казахстана. А оценивали псов судьи из Македонии.